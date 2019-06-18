Аукцион на капремонт участка на острове будет объявлен в августе
В Иркутской области отремонтируют дорогу на Ольхоне. Торги на проведение капитального ремонта участка дороги на острове с 153 по 159 км будут объявлены в августе этого года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства региона области Светлану Свиркину.
Также в этом году планируется объявить конкурс на выполнение проектных работ по реконструкции дороги, проходящей непосредственно через посёлок Хужир. Таким образом, от паромной переправы до 153 км планируется провести реконструкцию, со 153 по 159 км - капитальный ремонт, и 5 км от Хужира до Харанцов будут реконструированы.
Для выполнения работ, связанных с реконструкцией существующих дорог, требуется дополнительный отвод земельных участков для прокладки трассы, а также для площадок под размещение асфальтобетонного завода и хранение дорожно-строительных материалов. В настоящее время ведётся работа по формированию и постановке на кадастровый учёт земельных участков под реконструкцию дорог «Баяндай-Еланцы-Хужир» и «Хужир-Харанцы». До конца июня министерством имущественных отношений Иркутской области будет направлено обращение в Росимущество с заявлением о передаче указанных земельных участков в собственность Иркутской области.
Разработку проектной документации с получением заключений государственной экспертизы на реконструкцию автомобильной дороги «Хужир-Харанцы» планируется завершить в феврале 2020 года, автомобильной дороги «Баяндай-Еланцы-Хужир» – в июне 2020 года.
Дорогу на Ольхон отремонтируют
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