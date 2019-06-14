В Иркутской области построили пешеходный мост через Чуну

Мост соединил посёлок и административный центр



В Октябрьском муниципальном образовании Чунского района Иркутской области открылся пешеходный мост через реку Чуна. Пешеходный мост соединил посёлок Хоняки и административный центр муниципального образования - посёлок Октябрьский. Протяженность моста 256,5 метров, ширина - 2,25 метра.



Это первый объект, реализованный в рамках подпрограммы «Развитие сети искусственных сооружений» государственной программы «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства». Данная подпрограмма реализуется с 2017 года.



Стоимость строительства – более 100 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.





