14 Июня

13 Июня

Популярное

В Иркутской области построили пешеходный мост через Чуну

В Иркутской области построили пешеходный мост через Чуну
Экономика,  Фото:pixabay.com
Мост соединил посёлок и административный центр

В Октябрьском муниципальном образовании Чунского района Иркутской области открылся пешеходный мост через реку Чуна. Пешеходный мост соединил посёлок Хоняки и административный центр муниципального образования - посёлок Октябрьский. Протяженность моста 256,5 метров, ширина - 2,25 метра.

Это первый объект, реализованный в рамках подпрограммы «Развитие сети искусственных сооружений» государственной программы «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства». Данная подпрограмма реализуется с 2017 года.

Стоимость строительства – более 100 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.


мост
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области построили пешеходный мост через Чуну
В Иркутской области построили пешеходный мост через Чуну
Экономика, 14.06.2019
Мост соединил посёлок и административный центр
Бурятская таможня оформила товаров на 790 миллионов долларов
Бурятская таможня оформила товаров на 790 миллионов долларов
Экономика, 13.06.2019
14 июня Бурятская таможня отметит 31-ю годовщину со дня образования, к этой дате таможенники традиционно подводят итоги
В Бурятии начали строить вторую солнечную электростанцию
В Бурятии начали строить вторую солнечную электростанцию
Экономика, 11.06.2019
Ещё одна солнечная электростанция обойдётся «Хевел» в 1,3 миллиарда рублей
На трассе «Улан-Удэ – Романовка – Чита» отремонтируют 33 км
На трассе «Улан-Удэ – Романовка – Чита» отремонтируют 33 км
Экономика, 11.06.2019
Участки работ расположены на отрезке от Сосново-Озёрского до Романовки
На ВСЖД растут перевозки пассажиров в дальнем сообщении
На ВСЖД растут перевозки пассажиров в дальнем сообщении
Экономика, 11.06.2019
В январе-мае 2019 года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги в поездах дальнего следования отправлено свыше 1,1 млн пассажиров
Новая дорога в обход Усолья-Сибирского обойдётся в 16 миллиардов
Новая дорога в обход Усолья-Сибирского обойдётся в 16 миллиардов
Экономика, 11.06.2019
Дорожники возведут на этом участке 6 транспортных развязок
В Байкальске прошёл фестиваль туризма
В Байкальске прошёл фестиваль туризма
Экономика, 10.06.2019
«Территорию лета» проводили в честь открытия летнего туристического сезона
800 жителей Бурятии посетили ярмарку вакансий
800 жителей Бурятии посетили ярмарку вакансий
Экономика, 10.06.2019
Более 1000 рабочих мест в Бурятии и на Дальнем Востоке было предложено жителям республики на ярмарке вакансий «Найди работу с нами!»
В Улан-Удэ наградили лучших овцеводов и козоводов
В Улан-Удэ наградили лучших овцеводов и козоводов
Экономика, 07.06.2019
В Улан-Удэ подвели итоги Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец
В России с 2020 года увеличат размер материнского капитала
В России с 2020 года увеличат размер материнского капитала
Экономика, 07.06.2019
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится
Бурятия стала получать больше денег из федерального бюджета
Бурятия стала получать больше денег из федерального бюджета
Экономика, 07.06.2019
Алексей Цыденов выступил на заседании комиссии Госсовета по реализации нацпроектов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^