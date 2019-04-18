Около 70% жителей Бурятии должны получить чистую воду





Казалось бы, выход – попасть в какую-либо государственную программу. Но проект «Чистая вода», к сожалению, не предусматривает строительство сетей водоснабжения.

Проблема чистой питьевой воды становится всё острее для Бурятии – к такому выводу пришли участники общественного обсуждения реализации национального проекта «Экология».Может ли стакан чистой питьевой воды стать практически недоступным для большинства жителей Бурятии? Такое вполне возможно, ведь сегодня качественную воду – из централизованной системы водоснабжения – употребляют лишь 44% жителей республики. Согласно федеральному проекту «Чистая вода», задача властей региона – повысить этот показатель до 66% к 2024 году. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 9,5 млрд. рублей. Все дело в строительстве новых и модернизации изношенных источников водоснабжения, сетевого хозяйства. До первого мая проводится инвентаризация всех объектов водоснабжения по всей республике, в том числе и в городе Улан-Удэ.- Инвентаризация нужна, прежде всего, для того чтобы грамотно сформировать программу на ближайшие годы, - подчеркнул первый заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Евгений Коркин. – Это должно быть сделано до конца июля, когда будет утверждена республиканская программа. Большинство районов уже приступили к этой работе.В 2019 году из федерального бюджета поступило 150 миллионов рублей для реконструкции объектов водоснабжения в Улан-Удэ. Планируется реконструкция второго пускового комплекса водоснабжения Левобережной части Улан-Удэ, а также строительство насосной станции и прокладка сетей по улицам Клеверная, Ковалевской, Шишкина, Крамского, Расковой, Ольховой, Герцена и в микрорайоне Забайкальский.В 2020-2021 годы программа «дойдёт» до Мухоршибирского, Тарбагатайского, Селенгинского и Хоринского районов. К 2021 году планируется обеспечить чистой водой Кабанский и Прибайкальский районы. А в рамках «дальневосточной» субсидии уже в этом году порядка ста миллионов рублей направлено на реконструкцию скважин и строительство сетей в селе Сосново-Озерское Еравнинского района и в посёлке Турка Прибайкальского района.А меж тем, члены ТОС «Эрдэни», расположенного на Левом берегу, который год не могут дождаться сетей водоснабжения для жителей. Здесь нет водоколонок, поэтому люди сами в 2012 году разработали проект строительства сетей протяженностью более 10 км.- Это позволило бы обеспечить водой более 600 дворов, но средств на реализацию катастрофически не хватает, - сетует Ольга Базарова, представительница ТОС.