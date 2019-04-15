Котельные Бурятии планируют перевести на газ

От угольных котельных власти обещали отказаться



Котельные Бурятии планируют перевести с угля на газ. Вопрос обсуждался в Москве на встрече главы Бурятии Алексея Цыденова с руководством ПАО «ТГК-14», сообщили в пресс-службе правительстве республики.



Перевод котельных на газ включат в инвестиционную программу.



- Готовим такую программу, она затронет в первую очередь Улан-Удэ. Сегодня с банком ВЭБ заканчиваем работу по строительству газовой котельной в Закаменске, которая сейчас работает на мазуте. В рамках реализации проектов социального назначения - школы, детские сады, там, где нет центрального отопления, строим газовые котельные. Такая котельная уже дорабатывает отопительный сезон в школе в Гурульбе. Движемся в таком направлении, от угольных котельных будем избавляться, - заявил заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.



18 апреля по поручению главы Бурятии в Улан-Удэ пройдёт совещание по работе котельных в республике. В совещании под председательством зампреда Евгения Луковникова примут участие представители минстроя, минтранса, «ТГК-14» и администрации Улан-Удэ.



В 2018 году в правительстве была завершена разработка технико-экономического обоснования по переводу котельных Северо-Байкальского и Муйского районов. Один из вариантов решения вопроса – строительство завода по производству газа в посёлке Усть-Кут Иркутской области. Как сообщили в минтрансе, сейчас прорабатываются различные варианты финансирования. Данный завод поставлял бы газ в северные районы Иркутской области и Бурятии на газовозах. При этом тариф на газ не превысил бы действующий тариф на уголь, и это значительно улучшило бы экологическую обстановку в этих районах.



