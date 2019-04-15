15 Апреля

14 Апреля

Популярное

Котельные Бурятии планируют перевести на газ

Котельные Бурятии планируют перевести на газ
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
От угольных котельных власти обещали отказаться

Котельные Бурятии планируют перевести с угля на газ. Вопрос обсуждался в Москве на встрече главы Бурятии Алексея Цыденова с руководством ПАО «ТГК-14», сообщили в пресс-службе правительстве республики.

Перевод котельных на газ включат в инвестиционную программу.

- Готовим такую программу, она затронет в первую очередь Улан-Удэ. Сегодня с банком ВЭБ заканчиваем работу по строительству газовой котельной в Закаменске, которая сейчас работает на мазуте. В рамках реализации проектов социального назначения - школы, детские сады, там, где нет центрального отопления, строим газовые котельные. Такая котельная уже дорабатывает отопительный сезон в школе в Гурульбе. Движемся в таком направлении, от угольных котельных будем избавляться, - заявил заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

18 апреля по поручению главы Бурятии в Улан-Удэ пройдёт совещание по работе котельных в республике. В совещании под председательством зампреда Евгения Луковникова примут участие представители минстроя, минтранса, «ТГК-14» и администрации Улан-Удэ.

В 2018 году в правительстве была завершена разработка технико-экономического обоснования по переводу котельных Северо-Байкальского и Муйского районов. Один из вариантов решения вопроса – строительство завода по производству газа в посёлке Усть-Кут Иркутской области. Как сообщили в минтрансе, сейчас прорабатываются различные варианты финансирования. Данный завод поставлял бы газ в северные районы Иркутской области и Бурятии на газовозах. При этом тариф на газ не превысил бы действующий тариф на уголь, и это значительно улучшило бы экологическую обстановку в этих районах.

котельные правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Котельные Бурятии планируют перевести на газ
Котельные Бурятии планируют перевести на газ
Экономика, 15.04.2019
От угольных котельных власти обещали отказаться
В Бурятии мать не включила детей «в долю» на жильё
В Бурятии мать не включила детей «в долю» на жильё
Экономика, 15.04.2019
Недвижимость она приобрела за счёт маткапитала
В Улан-Удэ подорожала «вторичка»
В Улан-Удэ подорожала «вторичка»
Экономика, 13.04.2019
В среднем квартира в Улан-Удэ стоит почти 2,7 млн рублей
В Улан-Удэ реконструируют Музыкально-гуманитарный лицей
В Улан-Удэ реконструируют Музыкально-гуманитарный лицей
Экономика, 12.04.2019
На капитальный ремонт учреждения выделено 199 млн рублей
Улан-Удэ и Читу свяжет прямой авиарейс
Улан-Удэ и Читу свяжет прямой авиарейс
Экономика, 12.04.2019
Полёты будут совершаться два раза в неделю
Оборот малых предприятий Бурятии превысил 90 млрд
Оборот малых предприятий Бурятии превысил 90 млрд
Экономика, 12.04.2019
Как сообщал «Байкал-Daily», по итогам 2018 года в Бурятии насчитывается 11 132 малых предприятия
В Улан-Удэ фальшивомонетчик пытался обжаловать приговор
В Улан-Удэ фальшивомонетчик пытался обжаловать приговор
Экономика, 12.04.2019
Суд приговорил его с подельником к реальному сроку 
Летом Улан-Удэ ждёт «Звениудинская ярмарка»
Летом Улан-Удэ ждёт «Звениудинская ярмарка»
Экономика, 11.04.2019
Кроме традиционной распродажи в программе встречи с писателями, художниками и артистами
Мэрия: В Улан-Удэ подешевел бензин
Мэрия: В Улан-Удэ подешевел бензин
Экономика, 11.04.2019
В Чите и Иркутске без изменений
В Улан-Удэ подорожали картофель, капуста, и рис
В Улан-Удэ подорожали картофель, капуста, и рис
Экономика, 11.04.2019
Снизились цены на огурцы и баранину
В «Байкальскую гавань» зашёл второй инвестор из Южной Кореи
В «Байкальскую гавань» зашёл второй инвестор из Южной Кореи
Экономика, 11.04.2019
Он построит крупный гостиничный комплекс и 41 мини-гостиницу
Строительство моста через Уду в Улан-Удэ обойдётся в 6 млрд
Строительство моста через Уду в Улан-Удэ обойдётся в 6 млрд
Экономика, 11.04.2019
Проектные работы по мосту завершены на 75%
В Бурятии достроят дом культуры в улусе
В Бурятии достроят дом культуры в улусе
Экономика, 11.04.2019
На его строительство выделено больше 8 миллионов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^