Предприятия Улан-Удэ задолжали работникам более 45 млн рублей

Больше всего задолженности перед работниками в сфере строительства. Там предприятия задолжали 27,7 млн рублей. В сфере транспорта задолженность по заработной плате составляет 10,5 млн рублей. В сфере обрабатывающего производства и добычи полезных ископаемых дела с выплатой зарплаты обстоят чуть получше, там просроченные задолженности составляют 4,3 и 3,3 млн рублей. В сфере научных исследований и разработок задолженностей нет.











На 1 апреля по сведениям, представленным организациями Улан-Удэ, общая суммарная просроченная задолженность по заработной плате составляет 45,8 млн рублей. В учёт не вошли субъекты малого предпринимательства, сообщила пресс-служба Бурятстата.- Уменьшение просроченной задолженности наблюдалось в ОАО «Мостоотряд-34» на 84 тыс. рублей или на 0,9 %. Не изменились размеры просроченной задолженности в ЛК ЗАО «Улан-Удэстальмост», ЛК ФГУП УС № 93 при Спецстрое России, ЛК ООО «Транспортно-строительная компания», ЛК ООО «Золото Чины», ОАО «Авиакомпания Бурятские Авиалинии», - сообщает пресс-служба Бурятстата.На 1 апреля 2019 года зарплата не выплачивалась своевременно 964 человек. Просроченная задолженность по заработной плате в расчёте на одного работника по Улан-Удэ составила 47 502 рублей.Вся просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях образовалась из-за отсутствия собственных средств.