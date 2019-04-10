Бурятия получила 350 млн на дорогу от Улан-Удэ до Нового Уояна

Также в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», кроме автодорог Улан-Удэнской агломерации будут отремонтированы 10 объектов на дорогах регионального значения протяженностью 20 км:





Согласно распоряжению о трансфертах из федерального бюджета, на развитие автомобильных дорог Бурятия получит 350 млн рублей на продолжение реконструкции региональной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.- В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», кроме дорог Улан-Удэнской агломерации, будут отремонтированы 10 объектов на дорогах регионального значения протяжённостью 20 км. На дороге Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян планируется отремонтировать три участка – реконструкция участков км 230– км 251 и км 271– км 291 и ремонт участка км 312– км 325, – рассказали в минтрансе Бурятии.Президент России Владимир Путин в 2017 году поручил правительству РФ и правительству Бурятии рассмотреть вопрос о дальнейшей реконструкции этой автомобильной дороги. Её протяжённость составляет 726 км, дорога является основной региональной артерией, связывающей пять районов республики с Улан-Удэ и имеет особое значение для жизнеобеспечения населения.Её реконструкция ведётся с 2003 года. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 235,9 км автодороги на участках с 13 - 230 и 251 – 271 км. В 2013 году на 268 км построен мост через реку Баргузин, стоимость строительства составила 2 млрд рублей (общая длина моста с подходами - 5,436 км).- Трасса идёт вдоль побережья озера Байкал и вблизи Баргузинского заповедника по местам курортного лечения и туризма, имеет большое туристическое значение. Она обеспечивает транспортное сообщение с посёлками Усть-Баргузин и Баргузин, где живёт более 15 тысяч человек и находятся основные объекты социальной инфраструктуры, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.1) Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян км 230+000 – км 251+000, км 271+000 – км 291+000, км 312+000 – км 325+000,2) Улан-Удэ-Романовка-Чита км 351+000 – км 354+000,3) Романовка-Багдарин км 164+300 – км 173+300,4) Мухоршибирь-Бичура-Кяхта км 125+000 - км 130+000,5) Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск км 190+000 – км 197+000,6) Иволгинск-Иволгинский храм км 9+000 – км 10+000,7) Монды-Орлик км 146+900 – км 153+300,8) Татаурово-Острог км 0+000 – км 350+000.