В Поселье построят новую школу за 400 миллионов

В Поселье Иволгинского района Бурятии начались подготовительные работы для строительства новой школы на 450 мест. На строительство школы будет направлено более 400 млн рублей. Деньги выделены из национального проекта «Образование», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Школу планируется построить до 2020 года. На данный момент конкурсные процедуры завершены, определён подрядчик, начались подготовительные работы по расчистке территории, сообщили в министерстве образования и науки Бурятии.
Сегодня в начальной школе в Посельеобучаются 144 школьника с первого по четвёртый класс
Строительство новой школы направлено на решение проблемы ликвидации третьей смены обучения в республике. Всего в Бурятии в трёхсменном режиме работают 13 школ.
Вопрос о ликвидации третьей смены обсуждался в ходе встреч главы Бурятии Алексея Цыденова с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.
В ближайшие три года в Бурятии будет построено 11 школ и 24 детских сада на 6160 мест. На эти цели из федерального бюджета выделено более 10 млрд. рублей. Софинансирование со стороны республики составит около 1,5 млрд. рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце января долгожданная школа была открыта в селе Гурульба Иволгинского района – ещё одного пригородного поселения, где дети из-за отсутствия мест вынуждены ездить учиться в Улан-Удэ.