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В Бурятии открылась долгожданная школа в Гурульбе

В Бурятии открылась долгожданная школа в Гурульбе
Экономика,  Фото:минобраз республики
На строительство школы из республиканского бюджета выделяли более 336 миллионов рублей

Торжественное открытие новой школы прошло сегодня в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии. Образовательное учреждение отвечает всем требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования республики.

В школе, рассчитанной на 450 мест, будут обучаться 524 ученика. На площади 6000 квадратных метров находятся 28 учебных кабинетов, актовый зал и столовая на 250 посадочных мест, спортзал площадью 360 квадратных метров, большая библиотека, медицинские кабинеты для начальных и старших классов, стадион с беговой дорожкой с резиновым покрытием и многое другое. Отопление обеспечено современной автономной газовой котельной.



В церемонии открытия приняли участие глава республики Алексей Цыденов, председатель Народного Хурала Владимир Павлов, глава муниципального образования «Иволгинский район» Виктор Очиров, министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов, министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Николай Рузавин.

- Сегодня замечательное, знаковое событие. Поздравляю с открытием современного образовательного учреждения и выражаю отдельную благодарность строителям, подрядчикам. Хочу пожелать всем, кто будет учиться в этой школе, всем, кто будет преподавать в ней, больших успехов и всего самого доброго! – сказал Алексей Цыденов.

С пожеланиями творческого успеха и достижения новых вершин обратился ко всем присутствующим министр образования и науки республики Баир Жалсанов.

- Сегодня свои двери распахнула новая школа. В первую очередь это важное событие и для жителей села Гурульба, учителей и учеников, которые с декабря 2017 года наблюдали за ходом строительства. В школе есть все ресурсы для обучения и воспитания достойных граждан республики, - сказал министр образования.


Своими впечатлениями поделились и жители села: «Мы с нетерпением ждали этого события. Очень рады, что наши дети будут обучаться в такой красивой школе».

Гурульбинская школа около 90 лет (с 1930 года как Гурульбинская начальная общеобразовательная школа с четырёхклассным обучением) продолжает свои традиции, заложенные первыми поколениями педагогов и учеников. В 2017 году школа стала лауреатом рейтинга ТОП-500 образовательных организаций в номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим опытом и профессионального развития», а с 2016 по 2018 годы, учащиеся школы являются победителями районной спартакиады школьников.




Напомним, в старом здании школы, рассчитанном на 120 мест, обучались 524 ученика. Более 40 детей из-за отсутствия мест были вынуждены ездить на обучение в улан-удэнские школы. На строительство объекта из республиканского бюджета было направлено более 336 миллионов рублей.

Открытие новой школы решает проблемы ликвидации третьей смены обучения в республике. Этот вопрос обсуждался в числе приоритетных в ходе встречи главы Бурятии Алексея Цыденова с председателем правительства России Дмитрием Медведевым в июне 2018 года.

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