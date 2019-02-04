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В Бурятии подписали соглашение о центре ядерной медицины

В Бурятии подписали соглашение о центре ядерной медицины
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В республике будут выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии планируется создать центр ядерной медицины. 1 февраля было подписано концессионное соглашение между министром здравоохранения Республики Бурятия Дамбинимой Самбуевым и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Центр ядерной медицины Улан-Удэ» Сергеем Новиковым, сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.

Проект по созданию в республике центра ядерной медицины был начат в 2018 году.

- Ежегодно в республике регистрируется более 3 тысяч вновь выявленных случаев злокачественных новообразований. Причём в 16,5% случаев болезнь регистрируется на поздней стадии. Метод радионуклидной диагностики на сегодняшний день является наиболее эффективным и востребованным методом диагностики онкологических заболеваний, поиска отдалённых метастазов и оценки эффективности лечения, имеет высокую точность в обнаружении опухоли, а также лучшие чувствительность и пространственное разрешение, - комментируют в минздраве Бурятии.

В рамках проекта предусмотрено создание высокотехнологичного отделения радионуклидной диагностики в Республике Бурятия, включающего циклотронно-радиохимический блок для производства и изготовления радиофармпрепаратов, отделение позитронно-эмиссионной томографии с 2 ПЭТ/КТ сканерами, отделение однофотонной эмиссионной томографии с 1 ОФЭКТ/КТ сканнером, отделение радионуклидной терапии.

Стоимость строительства, оснащения и эксплуатации центра составляет 2,6 миллиарда рублей.

Ближайшие к республике медицинские центры, специализирующиеся на раннем выявлении данных заболеваний, расположены в Красноярске и в Хабаровске.

- Создание в Улан-Удэ центра ядерной медицины позволит увеличить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях до 55,5% к 2023 году. А также снизить смертность от данного вида заболеваний до 171,2 на 100 тыс. населения к 2023 году, а от заболеваний сердечно-сосудистой системы - на 8% к 2025 году, - пояснила пресс-служба минздрава Бурятии.

Проектирование, строительство и оснащение Центра будет осуществляться за счёт внебюджетных источников финансирования в рамках концессионного соглашения, заключённого на 20 лет. При этом объект будет находиться в государственной собственности Республики Бурятия. Участок для него предполагается выделить на территории Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера. Строительство центра завершится к 2021 году.

В центре ядерной медицины будут лечиться и больные из других регионов – из Тывы, Забайкальского края, а также, возможно, из Монголии.
онкогематологические заболевания
 
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