Юрию Трутневу представили бурятские инвестпроекты





















АО «Твердосплав» планирует освоение Холтосонского и Инкурского месторождений вольфрамовых руд, а ООО «Озерное» - Озёрного свинцово-цинкового месторождения». ООО «Бурятмяспром» рассчитывает построить и модернизировать «Улан-Удэнский мясокомбинат». АО «Улан-Удэнский авиационный завод» выйдет на конкурс с проектом реконструкции и технического перевооружения производства.











Также вице-премьеру были представлены инвестиционные проекты центров экономического роста – освоения «Разрезом Тугнуйский» Никольского месторождения каменных углей, строительства АО «Хиагда» предприятия по отработке месторождений урана Хиагдинского рудного поля, строительства ООО «Холдинговая компания Новолекс» торгового центра «Леруа мерлен», строительства ООО «Новапорт Холдинг» нового международного аэровокзального комплекса, глубокой переработки ООО «Друза» сырья Урда-Гарганского месторождения кварцитов и освоения Эгитинского месторождения плавикового шпата, создания ООО «Хрустальный» горнолыжного комплекса в местности гора Мамай и создание Институтом солнечно-земной физики СО РАН «Национального гелиогеофизического комплекса Российской академии наук».













