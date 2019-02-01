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Юрию Трутневу представили бурятские инвестпроекты

Юрию Трутневу представили бурятские инвестпроекты
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
На совещании звучали крупные проекты – от теплиц до горнолыжного комплекса

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Бурятию прибыл заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он уже посетил предприятие, занимающееся переработкой нефрита. Затем побывал на авиационном заводе. Сегодня Трутнев провёл в Улан-Удэ совещание по вопросам создания территории опережающего развития и инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- Хочу поблагодарить президента Российской Федерации за решение о включении Бурятии в Дальневосточный федеральный округ и то, как масштабно и оперативно мы сегодня получаем поддержку в связи с изменением нашего статуса, - отметил во вступительном слове глава Бурятии Алексей Цыденов.

Республиканские власти провели работу по вопросам создания в республике территорий опережающего развития. Сегодня были презентованы проекты, которые заявляются на поддержку.

- Пришла пора не обсуждать, а использовать возможности и преимущества, - заметил Юрий Трутнев. - Сегодня мы будем рассматривать возможности создания территории опережающего развития, инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов. В целом мы настроены эти решения принять, чтобы в Бурятии появились территории опережающего развития. Поддерживать здесь есть что, мы только вернулись с авиационного завода, там реализуется целый ряд новых проектов. Ну, и всегда приятно поддерживать тех людей, которые развивают экономику.

Первой Юрию Трутневу представили заявку на создание ТОР «Бурятия», уже поданную в минвостокразвития России и Корпорацию развития Дальнего Востока. В неё планируется включить три площадки в городе Гусиноозёрск Селенгинского района, в посёлке Селенгинск Кабанского района и посёлке Наушки Кяхтинского района.

«Якорными» проектами определены строительство тепличного комплекса ООО «Тепличный комплекс «Гусиноозёрский», строительство птицеводческого предприятия в Селенгинске ООО «Ноябрьскпродсервис», создание таможенно-логистического комплекса в Наушках ООО «ТЛК Наушки» и производство трёхслойного картона на Селенгинском ЦКК.






Ещё четыре инвестора заявили о желании участвовать в конкурсном отборе проектов, которые могут быть признаны приоритетными и получить финансирование Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона или войти в госпрограммы и получить нефинансовую государственную поддержку.

АО «Твердосплав» планирует освоение Холтосонского и Инкурского месторождений вольфрамовых руд, а ООО «Озерное» - Озёрного свинцово-цинкового месторождения». ООО «Бурятмяспром» рассчитывает построить и модернизировать «Улан-Удэнский мясокомбинат». АО «Улан-Удэнский авиационный завод» выйдет на конкурс с проектом реконструкции и технического перевооружения производства.



Также вице-премьеру были представлены инвестиционные проекты центров экономического роста – освоения «Разрезом Тугнуйский» Никольского месторождения каменных углей, строительства АО «Хиагда» предприятия по отработке месторождений урана Хиагдинского рудного поля, строительства ООО «Холдинговая компания Новолекс» торгового центра «Леруа мерлен», строительства ООО «Новапорт Холдинг» нового международного аэровокзального комплекса, глубокой переработки ООО «Друза» сырья Урда-Гарганского месторождения кварцитов и освоения Эгитинского месторождения плавикового шпата, создания ООО «Хрустальный» горнолыжного комплекса в местности гора Мамай и создание Институтом солнечно-земной физики СО РАН «Национального гелиогеофизического комплекса Российской академии наук».




Всего в настоящее время в центрах экономического роста Бурятии реализуется и планируется к реализации 31 инвестиционный проект общей стоимостью порядка 350 млрд рублей. Из них в стадии реализации находится 19 проектов на сумму порядка 260 млрд рублей.

Завершилась совещание подписанием концессионного соглашения о создании в Бурятии Центра ядерной медицины между министерством здравоохранения Бурятии и ООО «Центр ядерной медицины Улан-Удэ».



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