Работодатели представили более тысячи вакансий
Сегодня, 26 октября, в Республиканском бизнес-инкубаторе прошла региональная ярмарка вакансий учебных и рабочих мест. В мероприятии приняли участие более 70 работодателей Улан-Удэ и республики.
В том числе свои вакансии представили министерство внутренних дел, Улан-Удэнский авиационный завод, «Улан-Удэстальмост», «Бурятхлебпром», агрохолдинг «Николаевский», Байкальская текстильная компания, «Байкалнефтепродукт» и другие предприятия.
Работодатели представили порядка 1,1 тыс вакансий, в том числе для граждан предпенсионного возраста, сообщили в Республиканском агентстве занятости населения.
У соискателей была также возможность ознакомиться с общероссийским банком вакансий «Работа в России» и общероссийской социальной сетью деловых контактов «SKILLSNET», зарегистрироваться на портале и разместить своё резюме, которое увидят работодатели со всей России.
- Отдельный блок мероприятий подготовлен для учащихся и выпускников школ. Впервые в рамках ярмарки школьники приняли участие в игровом квесте, где они познакомились с рядом профессий. Востребованные направления подготовки по различным специальностям представили 14 учебных заведений республики, в том числе Бурятский государственный университет, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, ГБПОУ Авиационный техникум, Республиканский базовый медицинский колледж им.Э.Р. Раднаева, Байкальский колледж туризма и сервиса, Бурятский республиканский индустриальный техникум. Отдельную экспозицию презентовало региональное отделение молодёжной общественной организации «Российские студенческие отряды». Кроме того, желающие смогли получить профориентационные услуги, а также принять участие в мастер-классе по написанию резюме, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Большая ярмарка вакансий прошла в Улан-Удэ (фоторепортаж)
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