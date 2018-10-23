В Бурятии назвали лучшую экспозицию выставки племенных животных

Районы республики презентовали свой потенциал на выставке «Baikal Agro Farm»
Как сообщал «Байкал-Daily»
, в конце прошлой недели состоялась выставка племенных сельскохозяйственных животных Бурятии. На выставке развернули юрты и шатры 5 районов республики: Джидинский, Бичурский, Кабанский, Кижингинский и Тарбагатайский районы.
Муниципальные образования представили экспозиции, которые презентовали потенциал районов в сфере производства и продвижения продукции агропромышленного комплекса, а так же традиции и культуру. На выставке-ярмарке был представлен широкий ассортимент мясной, молочной, рыбной продукции, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, а так же национальные блюда и множество деликатесов.
По итогам работы комиссии министерства сельского хозяйства республики лучшей экспозицией признан Кабанский район.
Жители республики, гости из Иркутской области, Забайкальского края, Монголии, Автономного района Внутренняя Монголия КНР, смогли продегустировать, оценить продукцию местных производителей и приобрести по ценам производителей, сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии.
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