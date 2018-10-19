Племенные хозяйства Бурятии показали лучших животных (фоторепортаж)

Директор департамента минсельхоза России заявил, что в Бурятии производится самая экологически чистая в мире продукция. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с выставки племенных сельскохозяйственных животных «Baikal Agro Farm»



18 октября на 10 км трассы Улан-Удэ – Кяхта, на выставочном участке Информационно-методологического центра Бурятии состоялась ежегодная региональная выставка племенных сельскохозяйственных животных «Baikal Agro Farm». Мероприятие посетил директор Департамента животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства России Харон Амерханов. Также выставку посетили фермерские и животноводческие хозяйства республики, делегации из Забайкальского края, Иркутской области и Монголии, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Директор Департамента минсельхоза России поблагодарил фермеров Бурятии за тяжелый труд, отметив, что они производят качественную, конкурентоспособную продукцию, несмотря на суровые природные условия.



- Бурятия, Сибирь, Забайкалье для меня — не просто регион. В жесточайших условиях из год в год вы показываете чудеса развития агропромышленного комплекса и конкретно животноводства. Есть селекционные достижения, есть показатели производства качественной, конкурентно способной продукции. Я вам скажу без преувеличения, самая качественная, самая экологически чистая продукция производства во всём мире – это именно в Забайкальском крае, в том числе и Республике Бурятия. Вы вносите серьёзную лепту в дело реализации государственной программы, выполнения параметров доктрины продовольственной безопасности. Впереди у нас задачи - усилить работу селекционно-племенного направления, чтобы обеспечить жителей продукцией собственного производства и в дальнейшем поставлять её на экспорт. Министерство сельского хозяйства и дальше будет делать все для того, чтобы регион получал от федерального бюджета достойные субсидии, чтобы люди чувствовали поддержку государства, - сказал Харон Амерханов.



По мнению главы Бурятии Алексея Цыденова, региональная выставка даст новый толчок развитию сельского хозяйства в республике.



- С каждым годом наша выставка становится всё более насыщенной, с большим количеством участников. Мы уверены, что наше сегодняшнее мероприятие даст дополнительный стимул, толчок развитию нашего сельского хозяйства, поможет создать новые рабочие места и повысить доходы сельских работников, - сказал Алексей Цыденов.



В этом году на региональной выставке представили свою продукцию 37 племенных животноводческих предприятий, фермерских хозяйств, а также предприятия по переработке и реализации сельхозпродукции.



Племенные хозяйства республики представили порядка 130 голов животных. Это мясные и молочные породы крупного рогатого скота: калмыцкая, казахская белоголовая, герефордская, симментальская, а также овцы породы «буубэй», забайкальской тонкорунной, бурятской полугрубошерстной пород, лошади бурятской и русской тяжеловозной пород. Отдельную экспозицию презентовали хозяйства, занимающиеся разведением кроликов и домашней птицы.



Для аграриев также работали секции зоотехнического оборудования, химических и биологических средств защиты животных.



На площадках выставки состоялись также показ спортивных лошадей и собак породы хотошо, аукцион по продаже племенных животных, выставка-продажа фермерских хозяйств и сельхозкооперативов, а также мастер-классы для животноводов.



Фермеры и предприятия имели возможность заключить договоры купли-продажи животных, техники, оборудования и сопутствующих товаров.



С презентациями выступили шесть районов: Тарбагатайский, Кабанский, Бичурский, Кижингинский и Джидинский.



В рамках выставки также состоялось совещание по развитию племенного животноводства в Республике Бурятия.



