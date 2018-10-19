19 Октября

Азиатско-Тихоокеанский банк подвел итоги акции «13 премия» за III квартал 2018 года. 14 клиентов банка получили призы - денежные выплаты в размере 15 000 рублей!

18 Октября

Популярное

Племенные хозяйства Бурятии показали лучших животных (фоторепортаж)

Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Директор департамента минсельхоза России заявил, что в Бурятии производится самая экологически чистая в мире продукция. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с выставки племенных сельскохозяйственных животных «Baikal Agro Farm»

18 октября на 10 км трассы Улан-Удэ – Кяхта, на выставочном участке Информационно-методологического центра Бурятии состоялась ежегодная региональная выставка племенных сельскохозяйственных животных «Baikal Agro Farm». Мероприятие посетил директор Департамента животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства России Харон Амерханов. Также выставку посетили фермерские и животноводческие хозяйства республики, делегации из Забайкальского края, Иркутской области и Монголии, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Директор Департамента минсельхоза России поблагодарил фермеров Бурятии за тяжелый труд, отметив, что они производят качественную, конкурентоспособную продукцию, несмотря на суровые природные условия.

- Бурятия, Сибирь, Забайкалье для меня — не просто регион. В жесточайших условиях из год в год вы показываете чудеса развития агропромышленного комплекса и конкретно животноводства. Есть селекционные достижения, есть показатели производства качественной, конкурентно способной продукции. Я вам скажу без преувеличения, самая качественная, самая экологически чистая продукция производства во всём мире – это именно в Забайкальском крае, в том числе и Республике Бурятия. Вы вносите серьёзную лепту в дело реализации государственной программы, выполнения параметров доктрины продовольственной безопасности. Впереди у нас задачи - усилить работу селекционно-племенного направления, чтобы обеспечить жителей продукцией собственного производства и в дальнейшем поставлять её на экспорт. Министерство сельского хозяйства и дальше будет делать все для того, чтобы регион получал от федерального бюджета достойные субсидии, чтобы люди чувствовали поддержку государства, - сказал Харон Амерханов.

По мнению главы Бурятии Алексея Цыденова, региональная выставка даст новый толчок развитию сельского хозяйства в республике.

- С каждым годом наша выставка становится всё более насыщенной, с большим количеством участников. Мы уверены, что наше сегодняшнее мероприятие даст дополнительный стимул, толчок развитию нашего сельского хозяйства, поможет создать новые рабочие места и повысить доходы сельских работников, - сказал Алексей Цыденов.

В этом году на региональной выставке представили свою продукцию 37 племенных животноводческих предприятий, фермерских хозяйств, а также предприятия по переработке и реализации сельхозпродукции.

Племенные хозяйства республики представили порядка 130 голов животных. Это мясные и молочные породы крупного рогатого скота: калмыцкая, казахская белоголовая, герефордская, симментальская, а также овцы породы «буубэй», забайкальской тонкорунной, бурятской полугрубошерстной пород, лошади бурятской и русской тяжеловозной пород. Отдельную экспозицию презентовали хозяйства, занимающиеся разведением кроликов и домашней птицы.

Для аграриев также работали секции зоотехнического оборудования, химических и биологических средств защиты животных.

На площадках выставки состоялись также показ спортивных лошадей и собак породы хотошо, аукцион по продаже племенных животных, выставка-продажа фермерских хозяйств и сельхозкооперативов, а также мастер-классы для животноводов.

Фермеры и предприятия имели возможность заключить договоры купли-продажи животных, техники, оборудования и сопутствующих товаров.

С презентациями выступили шесть районов: Тарбагатайский, Кабанский, Бичурский, Кижингинский и Джидинский.

В рамках выставки также состоялось совещание по развитию племенного животноводства в Республике Бурятия.

племенное животноводство правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Племенные хозяйства Бурятии показали лучших животных (фоторепортаж)
Племенные хозяйства Бурятии показали лучших животных (фоторепортаж)
Экономика, 19.10.2018
Директор департамента минсельхоза России заявил, что в Бурятии производится самая экологически чистая в мире продукция. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с выставки племенных сельскохозяйственных животных «Baikal Agro Farm»
В Бурятии одна из самых востребованных профессий – повар
В Бурятии одна из самых востребованных профессий – повар
Экономика, 19.10.2018
Лучшим мастерам компании готовы платить до 150 тысяч
В Иркутской области потратят на культуру 14 млрд
В Иркутской области потратят на культуру 14 млрд
Экономика, 18.10.2018
Такую сумму направят на развитие культуры в 2019-2024 годах
Названы самые прибыльные в России профессии
Названы самые прибыльные в России профессии
Экономика, 18.10.2018
Первое место в списке занимают финансисты
Иркутская область получит 1,8 млрд на лечение онкологии
Иркутская область получит 1,8 млрд на лечение онкологии
Экономика, 18.10.2018
Деньги выделят в рамках федерального проекта
Реальные доходы россиян упали на 1,5%
Реальные доходы россиян упали на 1,5%
Экономика, 18.10.2018
Такие данные привёл Росстат
Алексей Цыденов просит включить третий мост в Улан-Удэ в новый нацпроект
Алексей Цыденов просит включить третий мост в Улан-Удэ в новый нацпроект
Экономика, 18.10.2018
«Мост решает множество задач, связанных с транспортным сообщением города», - напомнил глава
На культуру в Иркутской области потратят 2,2 млрд
На культуру в Иркутской области потратят 2,2 млрд
Экономика, 17.10.2018
2,2 млрд рублей необходимо направить на развитие культуры в следующем году
Стало известно, каким будет Центр ядерной медицины Бурятии
Стало известно, каким будет Центр ядерной медицины Бурятии
Экономика, 17.10.2018
О центре рассказал министр по инвестициям Бурятии Антон Виноградов
В 2019 году ожидается резкое подорожание бензина
В 2019 году ожидается резкое подорожание бензина
Экономика, 17.10.2018
Таковы выводы Счётной палаты России
Запрет на ловлю байкальского омуля: что изменилось за год
Запрет на ловлю байкальского омуля: что изменилось за год
Экономика, 17.10.2018
ТАСС поясняет, станет ли эффективным запрет на вылов байкальского омуля
В Бурятии в этом году хороший урожай зерновых
В Бурятии в этом году хороший урожай зерновых
Экономика, 16.10.2018
В четырёх районах республики завершена уборка зерновых и зернобобовых культур
Правительство предложило усилить контроль за расходованием маткапитала
Правительство предложило усилить контроль за расходованием маткапитала
Экономика, 16.10.2018
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, предлагающего усилить контроль за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий
В Бурятии МРОТ повысят на 117 рублей
В Бурятии МРОТ повысят на 117 рублей
Экономика, 16.10.2018
Увеличение минимальной оплаты труда ожидается в следующем году
Росстат назвал самые быстро дорожающие продукты
Росстат назвал самые быстро дорожающие продукты
Экономика, 16.10.2018
С декабря 2017 года стоимость крупы выросла на 41 процент

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^