Бурятия хочет привлекать американских премиум-туристов











Он также отдельно встретился с менеджерами крупной американской почтовой службы «FedEx» и представителями международного аэропорта и администрации штата Аляска.



- Нам продемонстрировали процесс таможенной очистки и прочих перемещений грузов внутри складов FedEx. И наше предложение будет отдельно рассмотрено топ-менеджерами компании, - добавил гендиректор Фонда регионального развития Бурятии.



Он отметил, что Бурятии есть чему поучиться у Аляски.



- В не менее, а подчас и более жёстких природных условиях весьма приличные доходы от туризма. Сейчас при двухмиллионном потоке туристов в этой сфере занято 47 тыс. человек с общим доходом в 1,4 млрд. долларов, - отметил Борис Дымбрылов. – На Аляске много труднодоступных мест. И малая авиация получила здесь широкое распространение - Аляска мировой лидер по числу частных самолетов на душу населения. Продукция нашего авиазавода может быть здесь востребованной за счёт возможностей условия работы при крайне низких температурах, минимальных требований к длине и покрытию взлетно-посадочных полос, хороших характеристик по грузоподъёмности и дальности перелётов.









фото - Борис Дымбрылов

По его словам, представители Бурятии презентовали в США три основные темы. Это транзитные грузовые и пассажирские авиаперевозки из города Анкоридж (Аляска) через аэропорт Улан-Удэ, туристический потенциал Бурятии, а также арктическая версия вертолёта МИ-8АМТШ и новый легкомоторный самолёт «Байкал» (ТВС-2ДТС) производства Улан-Удэнского авиазавода.Также отдельно с компаниями «Эксон Нефтегаз лимитед» и «Baker Hughes» были обсуждены возможности проведения геофизических и оценочных работ по природному газу и нефти.- Аэропорт Анкориджа является крупнейшим в США по объёму грузовых авиаперевозок и значительно увеличил трансконтинентальный грузопоток в период экономического бума в Азии. Новый статус нашего аэропорта («пятая свобода воздуха») позволяет иностранным авиакомпаниям без заключения дополнительных межгосударственных соглашений приземляться в Улан-Удэ для дозаправки, посадки и высадки пассажиров, разгрузки и погрузки коммерческих грузов. Тем самым, такие международные перевозчики, как UPS, DHL и FedEx имеют возможность расширить свои логистические возможности за счёт охвата стран Ближнего Востока и Центральной Азии, - пояснил Борис Дымбрылов.