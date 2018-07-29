Бурятия хочет привлекать американских премиум-туристов

Бурятия надеется на привлечение потока американских туристов из премиум-сегмента. Такие туристы из США останавливались в конце июня в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Dailу», «самолёт-отель» с американскими пенсионерами совершает кругосветное путешествие, в Бурятии туристов возили на Байкал.
О планах по привлечению высокодоходных туристов из Америки сообщил гендиректор Фонда регионального развития Бурятии Борис Дымбрылов. Он принял участие в заседании Российско-Американского Тихоокеанского партнёрства, которое прошло на той неделе на Аляске. Как сообщал «Байкал-Dailу», делегацию регионов России на мероприятии возглавил глава Бурятии Алексей Цыденов.
- На форуме я выступил с презентацией туристического потенциала нашей республики на английском языке - единственный среди двадцати российских спикеров. Цель двойная - как привлечение потока американских премиум-туристов (по аналогии с недавним визитом в Бурятию по программе американского туроператора TCS World Travel), так и поиск инвесторов и девелоперов для создания туристических объектов в республике, - сообщил на странице в Facebook Борис Дымбрылов.
предприниматель Геннадий Доржиев, Алексей Цыденов, Борис Дымбрылов
По его словам, представители Бурятии презентовали в США три основные темы. Это транзитные грузовые и пассажирские авиаперевозки из города Анкоридж (Аляска) через аэропорт Улан-Удэ, туристический потенциал Бурятии, а также арктическая версия вертолёта МИ-8АМТШ и новый легкомоторный самолёт «Байкал» (ТВС-2ДТС) производства Улан-Удэнского авиазавода.
Также отдельно с компаниями «Эксон Нефтегаз лимитед» и «Baker Hughes» были обсуждены возможности проведения геофизических и оценочных работ по природному газу и нефти.
- Аэропорт Анкориджа является крупнейшим в США по объёму грузовых авиаперевозок и значительно увеличил трансконтинентальный грузопоток в период экономического бума в Азии. Новый статус нашего аэропорта («пятая свобода воздуха») позволяет иностранным авиакомпаниям без заключения дополнительных межгосударственных соглашений приземляться в Улан-Удэ для дозаправки, посадки и высадки пассажиров, разгрузки и погрузки коммерческих грузов. Тем самым, такие международные перевозчики, как UPS, DHL и FedEx имеют возможность расширить свои логистические возможности за счёт охвата стран Ближнего Востока и Центральной Азии, - пояснил Борис Дымбрылов.
Он также отдельно встретился с менеджерами крупной американской почтовой службы «FedEx» и представителями международного аэропорта и администрации штата Аляска.
- Нам продемонстрировали процесс таможенной очистки и прочих перемещений грузов внутри складов FedEx. И наше предложение будет отдельно рассмотрено топ-менеджерами компании, - добавил гендиректор Фонда регионального развития Бурятии.
Он отметил, что Бурятии есть чему поучиться у Аляски.
- В не менее, а подчас и более жёстких природных условиях весьма приличные доходы от туризма. Сейчас при двухмиллионном потоке туристов в этой сфере занято 47 тыс. человек с общим доходом в 1,4 млрд. долларов, - отметил Борис Дымбрылов. – На Аляске много труднодоступных мест. И малая авиация получила здесь широкое распространение - Аляска мировой лидер по числу частных самолетов на душу населения. Продукция нашего авиазавода может быть здесь востребованной за счёт возможностей условия работы при крайне низких температурах, минимальных требований к длине и покрытию взлетно-посадочных полос, хороших характеристик по грузоподъёмности и дальности перелётов.
Также отдельно с компаниями «Эксон Нефтегаз лимитед» и «Baker Hughes» были обсуждены возможности проведения геофизических и оценочных работ по природному газу и нефти.
- Аэропорт Анкориджа является крупнейшим в США по объёму грузовых авиаперевозок и значительно увеличил трансконтинентальный грузопоток в период экономического бума в Азии. Новый статус нашего аэропорта («пятая свобода воздуха») позволяет иностранным авиакомпаниям без заключения дополнительных межгосударственных соглашений приземляться в Улан-Удэ для дозаправки, посадки и высадки пассажиров, разгрузки и погрузки коммерческих грузов. Тем самым, такие международные перевозчики, как UPS, DHL и FedEx имеют возможность расширить свои логистические возможности за счёт охвата стран Ближнего Востока и Центральной Азии, - пояснил Борис Дымбрылов.
Он также отдельно встретился с менеджерами крупной американской почтовой службы «FedEx» и представителями международного аэропорта и администрации штата Аляска.
- Нам продемонстрировали процесс таможенной очистки и прочих перемещений грузов внутри складов FedEx. И наше предложение будет отдельно рассмотрено топ-менеджерами компании, - добавил гендиректор Фонда регионального развития Бурятии.
Он отметил, что Бурятии есть чему поучиться у Аляски.
- В не менее, а подчас и более жёстких природных условиях весьма приличные доходы от туризма. Сейчас при двухмиллионном потоке туристов в этой сфере занято 47 тыс. человек с общим доходом в 1,4 млрд. долларов, - отметил Борис Дымбрылов. – На Аляске много труднодоступных мест. И малая авиация получила здесь широкое распространение - Аляска мировой лидер по числу частных самолетов на душу населения. Продукция нашего авиазавода может быть здесь востребованной за счёт возможностей условия работы при крайне низких температурах, минимальных требований к длине и покрытию взлетно-посадочных полос, хороших характеристик по грузоподъёмности и дальности перелётов.
фото - Борис Дымбрылов