Глава Бурятии отправился на Аляску

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Он участвует в заседании Российско-Американского Тихоокеанского партнёрства



Глава Бурятии Алексей Цыденов по обращению МИД России возглавил делегацию регионов России на ежегодном заседании Российско-Американского Тихоокеанского партнерства. Заседание проходит с 24 по 26 июля в городе Анкоридж (Аляска), США, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



В двустороннем форуме по поддержке транстихоокеанских отношений России и США в 2018 году участвуют 8 штатов Америки (Аляска, Калифорния, Колорадо, Гавайи, Айдахо, Орегон, Техас, Вашингтон) и 11 регионов России (Республика Бурятия, Амурская область, Забайкальский край, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край).



Глава Бурятии принял участие в сессии на тему сотрудничества в сфере малой авиации. На базе Улан-Удэнского авиационного завода организовывается серийное производство легкомоторного самолёта для региональных перевозок «Байкал» (ТВС-2ДТС), призванного заменить старые АН-2.



Участники форума также обсудили различные точки зрения по возможностям для расширения сотрудничества между территориями Дальнего Востока России и Западного побережья США в сфере энергетики, морских перевозок в Беринговом и Арктическом регионах, развития туризма и деловых отношений, а также взаимодействия в научной, образовательной и общественной областях.



Справка:



«Российско-американское тихоокеанское партнёрство» (РАТОП) – это двусторонний форум между частным и государственным секторами по установлению и преодолению препятствий на пути делового и коммерческого развития, а также кооперации в науке, технологии и промышленности между востоком России и западом США.



РАТОП (ранее Инициативная Рабочая Группа Западное Побережье США – Дальний Восток России) было основано в 1994 году. Дальний Восток России был выделен как приоритетный район развития для России, а штаты западного побережья США - как его естественный партнер, который, находясь в географической близости, обладает схожим опытом развития и деятельности одинаковых отраслей промышленности.



Заседания РАТОП проводятся на ежегодной основе поочерёдно в двух странах. Так, в 2017 году 22-е заседание РАТОП проходило в Якутске, а годом ранее в Сан-Франциско.



