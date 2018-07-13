В Бурятии строят самый большой комплекс по выращиванию овощей

Новое современное предприятие должно обеспечить республику и соседей огурцами и помидорами



В Гусиноозёрске приступают к строительству первой очереди тепличного комплекса для круглогодичного выращивания огурцов и помидоров. Теплицы площадью 10,5 гектара смогут производить свыше 9,7 тысяч тонн овощей в год. Проект презентовали в среду, 11 июля, на заседании Совета по проектному управлению под председательством главы Алексея Цыденова, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



- Проект показательный, впервые такие теплицы у нас строятся. Если первый этап на 10 гектар пройдёт хорошо, то инвестор планирует увеличить площадь теплиц до 60 гектар, - отметил Алексей Цыденов.



Потребление овощей в республике составляет 53% от норматива, установленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Треть продукции завозится из других регионов или импортируется.



- Соответственно, при замещении импорта и обеспечении потребления на уровне нормативов ВОЗ, рыночная ниша составляет более 87 тысяч тонн овощей в год, - сообщил руководитель проекта, управляющий проектами Фонда регионального развития Бурятии Виталий Хамарханов.



Кроме того, в Бурятии и соседних регионах нет крупных современных предприятий по производству огурцов и томатов.



Поэтому ООО «ТК «Гусиноозерский» решило построить тепличный комплекс площадью 10,5 га, который будет круглогодично поставлять 9750 тонн овощей в год. Высокотехнологичный подход обеспечит высокую урожайность, качество и соответствие продукции самым жестким экологическим требованиям.



Основным рынком сбыта продукции будет Бурятия. До половины производимого объёма планируется реализовывать в Улан-Удэ. Инвестор проекта ориентируется и на другие направления. Примерно треть от общего объёма производства будет направляться в Забайкальский край, Иркутскую область и прочие регионы Сибирского федерального округа.



Уже закончен подготовительный этап, сейчас ООО «ТК «Гусиноозерский» проводит работу по привлечению заемного финансирования. Бюджет проекта составляет более 2 млрд рублей. Из них свыше 1,5 млрд рублей компания планирует получить в крупных кредитных организациях - Россельхозбанке и ВТБ.



К концу июля ожидается завершение предпроектных работ. Администрация Гусиноозёрска уже объявила публичные слушания по оценке воздействия объекта на окружающую среду. Строительство первой очереди тепличного комплекса планируется завершить до конца 2019 года.



Глава Бурятии поручил проработать соглашение о сбыте с самыми крупными торговыми сетями республики и просчитать возможность экспорта продукции в Монголию.







