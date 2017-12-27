Шесть вертолётов поступили в UTair от авиазавода в Улан-Удэ

Шесть новых вертолетов Ми-8АМТ прибыли с Улан-Удэнского авиационного завода на аэродром Плеханово в Тюмени в парк авиакомпании UTair



С поступлением воздушных судов флот вертолетов Ми-17 группы UTair увеличился до 110 единиц, сообщил в среду журналистам первый заместитель генерального директора по коммерции «ЮТэйр - Вертолетные услуги» Олег Семенов.



- С приемкой шести новых вертолетов [производства УУАЗ], которые вы могли видеть, флот авиакомпании насчитывает более 330 вертолетов разных типов. Естественно, что основу нашего флота составляют вертолеты российского производства марки Ми разных модификаций. <…> Мы обладаем крупнейшим в мире и, наверное, самым молодым флотом вертолетов семейства Ми-17. <...> Парк этих вертолетов насчитывает 110 единиц, он действительно является среди коммерческих операторов самым крупным и наиболее молодым, практически половина этого флота моложе 10 лет, - сказал он.



АК UTair входит в состав одноименной группы, которая включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолетов и вертолетов), а также компании по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. Основным хабом авиакомпании является московский международный аэропорт Внуково, сообщает ТАСС.

