Стало известно, как в Бурятии вычисляют серых арендодателей

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Ставка налога на доходы физических лиц составляет 13%. Исключений нет ни для кого: ни для пенсионеров, ни для многодетных. Зато существует несколько способов вернуть эти деньги через налоговые вычеты. «Серых» арендодателей могут отследить и через печатные издания и даже объявления на улицах. А ещё есть риелторские компании, в которые налоговые органы могут прийти с проверками. Конечно, просто так в квартиру к человеку никто не зайдёт и претензии не предъявит: сначала надо собрать доказательную базу – установить, что жильё снимают за деньги.

Жители республики, да и вообще все россияне, сдающие за деньги комнаты, дома или квартиры, обязаны отчислять налоги. Согласно законодательству, полученный от этого доход должен декларироваться как и любой другой. В противном случае грозит штраф.На пресс-конференции 1 марта замначальника отдела камерального контроля налога на доходы физлиц № 2 УФНС по Бурятии Артур Гармаев пояснил, как в республике вычисляют так называемых серых арендодателей.- В основном – по информации, которые предоставляют другие физические лица, – отметил он. – Или же она отслеживается на различных платформах (.). Сведения нам также предоставляют МВД и УФСИН, поскольку многие их сотрудники тоже снимают квартиры.Уклоняющихся от налогов владельцев жилья сдают в основном соседи. Но иногда это делают представители ТСЖ и управляющих компаний. Если что-то подобное вскрывается, люди, как правило, идут на контакт и начинают платить НДФЛ.