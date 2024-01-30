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Бурятский онколог призвал доверять врачам

Бурятский онколог призвал доверять врачам
Общество,  Фото:БРКОД
В Бурятии стартует месячник по борьбе с раком. В рамках месячника главный внештатный онколог министерства здравоохранения РБ Евгений Юмов поделился с нами историей об одном излечении.

Единственный диагноз, который все боятся – рак. Почти у всех, кто слышит его, возникает паника, и многие хотят сбежать от этого. Но болезнь есть и может прогрессировать. Искать виновных нет смысла. Нужно начинать лечение.

В начале своей работы онкологом, когда я был аспирантом в торако-абдоминальном отделении Томского НИИ онкологии, у меня был пациент – водитель большегрузного автомобиля. Он курил более 30 лет, заболел пневмонией. Обратился к терапевту, несколько недель противовоспалительной терапии без эффекта. Когда сделали КТ, выявили злокачественную опухоль правого лёгкого, которая вплотную подходила к трахее. Диагноз - «рак лёгкого 3-й стадии».

Супруга пациента сопровождала его с самого начала, для семьи такой диагноз был, конечно, шоком. «Я ничего не чувствовал, у меня не было жалоб. Может мы что-то пропустили», - тревожно говорил пациент.

Предстояло несколько циклов химиотерапии, а после этого операция. Пациент и его семья очень нервничали, из-за того, что надо было проходить химиотерапию, уезжать домой в Якутию, потом снова прилетать, а операция предстояла только через 2 месяца, такой был протокол лечения.

Во время операции мы удалили все правое лёгкое. Послеоперационный период был непростым: адаптация к уменьшению ёмкости лёгких, также было послеоперационное воспаление в грудной полости, неоднократные пункции, промывания плевральной полости. Супруга пациента жаловалась заведующему, что ей непонятно почему у мужа после операции температура, что-то с анализами, может молодой врач не справляется. Но с воспалением удалось справиться, пациент выздоровел. После этого была ещё химиотерапия и лучевая терапия.

Спустя 12 лет узнаю: пациент чувствует себя хорошо, у него нет рецидива заболевания.

Считаете ли вы эту историю поучительной, лично я – да. Реальность такова, что при диагнозе «рак» надо доверять врачам и вместе пройти непростой путь излечения.

Что вы можете сделать сейчас? В первую очередь посетите поликлинику и пройдите онкоскрининг. На сегодня в Бурятии успешно работают четыре программы по выявлению рака молочной железы, простаты, рака шейки матки и толстой кишки.

Если вы хотите получить консультацию онколога без направления, то вы можете посетить Дни открытых дверей, которые проводит республиканский онкодиспансер в феврале, октябре и ноябре.

В суете ежедневных дел, обращайте внимание на изменения в организме и, если что-то вас беспокоит, нужно идти к врачу. Не забывайте о себе, вами дорожат близкие и родные.

БРКОД онкологический диспансер Бурятия профилактика

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