Назначен очередной штраф в 600 тысяч рублей
В Бурятии значительно выросло количество штрафов в отношении операторов связи, пропустивших звонки с подменного номера от иностранного оператора. О первом таком нарушении в республике стало известно в феврале 2023 года, а в последнее время штрафы назначают всё активнее.
Сегодня в пресс-службе прокуратуры Бурятии сообщили об очередном таком деле. Звонок от мошенников с подменного номера поступил жителю Гусиноозёрска.
«Жителю Гусиноозёрска позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центрального банка России. Он сообщил, что ему необходимо обезопасить счёт от мошеннических действий, в связи с чем требуется перевести 277 тысяч рублей на безопасный счет. Потерпевший понял, что звонят мошенники и отключил телефон, после чего обратился в полицию. Межрайонной прокуратурой установлено, что телефонный звонок поступил абоненту с использованием подменного номера. В нарушение закона оператор связи не предпринял меры к его блокировке», - рассказали в прокуратуре.
Возбуждённое прокуратурой административное дело по статье 13.2.1 КоАП РФ «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть связи» передали в суд. Тот оштрафовал сотовую компанию на 600 тысяч рублей.
Закон об административной ответственности за пропуск «подменных номеров» президент Владимир Путин подписал в конце 2021 года. Штраф для юрлиц за каждый незаконно пропущенный звонок составляет от 600 тысяч до 1 млн рублей. Согласно закону компании обязаны подключиться к специальной системе распознавания и блокировки нежелательных звонков.
В Бурятии операторов связи активно штрафуют за звонки от мошенников
Бизнес, Фото:
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