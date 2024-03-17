В Бурятии бизнесмена осудили за контрабанду нефрита и жадеита

Стоимость партии камней превысила 50 млн рублей



Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес директору коммерческой организации обвинительный приговор за контрабанду нефрита и жадеита стоимостью более 53 млн рублей.



Произошло это в августе 2021 года, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.



«Осуждённый в целях личного обогащения осуществил попытку незаконного вывоза с территории Российской Федерации стратегически важных ресурсов - полудрагоценных камней жадеит и нефрит на сумму более 53 млн рублей – путём недостоверного декларирования товаров», - говорится в сообщении.



Однако преступную деятельность бизнесмена пресекли сотрудники Бурятской таможни. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере» (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).



Приговором суда мужчине назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также он должен выплатить штраф в 820 тысяч рублей.



Приговор вступил в законную силу.

