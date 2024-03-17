17 марта

16 марта

15 марта

Популярное

В Бурятии бизнесмена осудили за контрабанду нефрита и жадеита

В Бурятии бизнесмена осудили за контрабанду нефрита и жадеита
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Стоимость партии камней превысила 50 млн рублей

Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес директору коммерческой организации обвинительный приговор за контрабанду нефрита и жадеита стоимостью более 53 млн рублей.

Произошло это в августе 2021 года, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Осуждённый в целях личного обогащения осуществил попытку незаконного вывоза с территории Российской Федерации стратегически важных ресурсов - полудрагоценных камней жадеит и нефрит на сумму более 53 млн рублей – путём недостоверного декларирования товаров», - говорится в сообщении.

Однако преступную деятельность бизнесмена пресекли сотрудники Бурятской таможни. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере» (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Приговором суда мужчине назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также он должен выплатить штраф в 820 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.
нефрит контрабанда

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Прокурор Бурятии провёл рабочую встречу по снижению давления на бизнес
Прокурор Бурятии провёл рабочую встречу по снижению давления на бизнес
Бизнес, 15.03.2024
За год прокуратура отклонила 80% заявлений контролирующих органов о проведении внеплановых проверок предприятий
В Бурятии оператора связи штрафовали на 2,4 млн за звонки от мошенников
В Бурятии оператора связи штрафовали на 2,4 млн за звонки от мошенников
Бизнес, 14.03.2024
Жительнице Тункинского района мошенники позвонили несколько раз
Предприниматели Бурятии высоко оценили прошедший бизнес-форум
Предприниматели Бурятии высоко оценили прошедший бизнес-форум
Бизнес, 13.03.2024
Участниками мероприятия стали более четырёх тысяч предпринимателей  
Владельца СТО из Читы будут судить за обман 12 клиентов
Владельца СТО из Читы будут судить за обман 12 клиентов
Бизнес, 13.03.2024
Он брал деньги, но не выполнял никаких работ
В Улан-Удэ стартовал форум «Мой Бизнес. Бурятия. Новая высота»
В Улан-Удэ стартовал форум «Мой Бизнес. Бурятия. Новая высота»
Бизнес, 12.03.2024
Одним из спикеров стал Радислав Гандапас
Житель Бурятии промотал деньги, полученные от государства на открытие СТО
Житель Бурятии промотал деньги, полученные от государства на открытие СТО
Бизнес, 12.03.2024
Он изначально не планировал становиться предпринимателем  
В Иркутской области предприятие незаконно добывало воду
В Иркутской области предприятие незаконно добывало воду
Бизнес, 11.03.2024
Фирма получила нужную лицензию после прокурорского вмешательства
На Байкале туристов незаконно катали на «Хивусах»
На Байкале туристов незаконно катали на «Хивусах»
Бизнес, 11.03.2024
К ответственности привлекли трёх нарушителей
В Бурятии предпринимателям предоставят гранты
В Бурятии предпринимателям предоставят гранты
Бизнес, 08.03.2024
Документы на конкурсы начнут принимать с 11 марта
В Бурятии вырос спрос на репетиторов
В Бурятии вырос спрос на репетиторов
Бизнес, 07.03.2024
При этом платить им стали меньше на 9 тысяч

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^