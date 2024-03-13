Предприниматели Бурятии высоко оценили прошедший бизнес-форум

Участниками мероприятия стали более четырёх тысяч предпринимателей



12 марта в ФСК Улан-Удэ состоялся бизнес-форум «Мой Бизнес. Бурятия. Новая высота». На форуме выступили топовые федеральные и региональные спикеры из различных областей бизнеса: Радислав Гандапас, Игорь Стоянов, Екатерина Давыдова, Анатолий Терентьев, Анна Булочникова, Ольга Гапанович, Алексей Сампилов.



Участниками мероприятия стали более четырёх тысяч человек.



Бурятские предприниматели рассказали о полученных полезных знаниях и о поддержке, которую планируют получить.



- Мы переехали в новый офис и сейчас в поисках сотрудников. На форуме присутствовала спикер Ольга Гапанович, которая как раз рассказывала о найме сотрудников. Это было очень актуально и важно для меня. В своё время я обращался за помощью в «Мой Бизнес» и минсоцзащиты. С их помощью я смог получить социальный грант на открытие бизнеса и теперь веду свою деятельность, - поделился руководитель массажного салона Зорикто Дамбаев.



- Хочется отметить организаторов форума, которые всё сделали на уровне. Мне понравились выступления опытных спикеров Игоря Стоянова и Радислава Гандапаса. Сразу видно, что люди умеют работать с большой аудиторией. Радислав сказал об определённых принципах для принятия решений. Меня это очень сильно зацепило, некоторые из них я возьму к себе в работу. А Игорь сказал, что очень важно делать самодиагностику. Поскольку порой мы сами не до конца бываем честны с собой. Оцифровать свои показатели, провести аналитику деятельности, найти пробелы, где-то что-то «докрутить». Так мы сможем увидеть полную картину, - поделилась индивидуальный предприниматель, маркетолог Аюна Сынгеева.



- У нас с мужем семейный бизнес. Занимаемся продажей товаров из Бурятии и Китая, в основном электроникой. Форум мне очень понравился. Я зарядилась такой энергией. Посмотрела, как республика вкладывается в нас, предпринимателей, создавая такие мероприятия. Это было масштабно, очень красиво и организованно. Нам понравился принятый законопроект о налогообложении в 1%. Мы наняли сотрудника в прошлом году, в этом также планируем нанять ещё одного. Тогда мы перейдём на УСН в 1%. Это будет шикарная поддержка. Освободившиеся деньги пойдут на реализацию ещё больших проектов, - рассказала поставщик товаров на маркетплейсы Марина Романова.



В рамках форума глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о мерах господдержки бизнеса: субсидиях и грантах в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, культуры и др. Также он ответил на вопросы представителей бизнес-сообщества республики.



– Наши предприниматели – самые активные жители республики. Бизнес наш уже показал свою стойкость. Мы вместе прошли ковид, весну 2022 года, когда ставки Центробанка взлетели вверх и были опасения дальнейшего существования малого и среднего бизнеса. Выстояли, потому что наши предприниматели пашут, рискуют, прикладывают все возможные усилия, в итоге созидают и работают на благо Бурятии. Это главное, – подчеркнул Алексей Цыденов.



Мероприятие организовали в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы». Организатор - Центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке правительства и министерства промышленности, торговли и инвестиций республики.



