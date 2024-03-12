Он изначально не планировал становиться предпринимателем
На 34-летнего несостоявшегося бизнесмена из Северобайкальска возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Ранее мужчина в отделе соцзащиты населения заключил социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности. Горожанин планировал открыть станцию техобслуживания, где бы занимался установкой охранных сигнализаций на автомобили.
Он зарегистрировался в налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя, а также разработал и предоставил бизнес-план. В соцзащиты проект одобрили. В середине октября 2023 года на реализацию бизнес-плана ему выдали 350 тысяч рублей.
Однако полученные средства мужчина потратил совсем не на бизнес.
- В действительности он и не имел намерения открывать ИП. На бюджетные деньги мужчина покупал спиртное, продукты, одежду, приобрел дрова, оплатил кредиты и имеющиеся административные штрафы. Обман вскрылся, когда подозреваемый не смог предоставить отчётные документы об освоении выданных средств, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мужчина признал свою вину. Отметим, он был неоднократно судим, в последний раз – за повторное управление транспортом в нетрезвом виде. Ранее подрабатывал на СТО.
За содеянное гражданин подвергнут уголовному преследованию по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».
Житель Бурятии промотал деньги, полученные от государства на открытие СТО
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 12.03.2024
Он изначально не планировал становиться предпринимателем
Бизнес, 12.03.2024
Таковы данные за 2023 год
Фирма получила нужную лицензию после прокурорского вмешательства
К ответственности привлекли трёх нарушителей
Заявки принимаются до апреля
Бизнес, 08.03.2024
Документы на конкурсы начнут принимать с 11 марта
Бизнес, 07.03.2024
При этом платить им стали меньше на 9 тысяч
Предприниматели, добывающие гранит в Иволгинском районе, рассказали об особенностях «каменного» бизнеса, настольном теннисе и плато Чингисхана
Он уронил стоимость контракта в полтора раза
Аферисты звонили с подменного номера
В дело вмешалась прокуратура
В Улан-Удэ дефицита молока пока нет
Бизнес, 05.03.2024
Иски в суд подало управление Роспотребнадзора
Бизнес, 05.03.2024
Местным властям придётся рассмотреть заявки заново
Бизнес, 04.03.2024
Мошенник звонил с подменного номера