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Житель Бурятии промотал деньги, полученные от государства на открытие СТО

Житель Бурятии промотал деньги, полученные от государства на открытие СТО
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Он изначально не планировал становиться предпринимателем

На 34-летнего несостоявшегося бизнесмена из Северобайкальска возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мужчина в отделе соцзащиты населения заключил социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности. Горожанин планировал открыть станцию техобслуживания, где бы занимался установкой охранных сигнализаций на автомобили.

Он зарегистрировался в налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя, а также разработал и предоставил бизнес-план. В соцзащиты проект одобрили. В середине октября 2023 года на реализацию бизнес-плана ему выдали 350 тысяч рублей.

Однако полученные средства мужчина потратил совсем не на бизнес.

- В действительности он и не имел намерения открывать ИП. На бюджетные деньги мужчина покупал спиртное, продукты, одежду, приобрел дрова, оплатил кредиты и имеющиеся административные штрафы. Обман вскрылся, когда подозреваемый не смог предоставить отчётные документы об освоении выданных средств, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мужчина признал свою вину. Отметим, он был неоднократно судим, в последний раз – за повторное управление транспортом в нетрезвом виде. Ранее подрабатывал на СТО.

За содеянное гражданин подвергнут уголовному преследованию по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

мошенничество

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