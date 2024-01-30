В Улан-Удэ возведут жилой микрорайон за 11,4 млрд рублей

Первые дома сдадут в 2025 году

В Октябрьском районе Улан-Удэ, в 146-148 кварталах появится новый высотный жилой комплекс.

«Подписано соглашение о финансировании для строительства современного микрорайона со всей необходимой инфраструктурой и перспективой ввода жилья объемом в 1 млн кв.м, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своём официальном телеграм-канале 29 января. - Кредитный договор с лимитом финансирования на 11,4 млрд рублей между нашим республиканским специализированным застройщиком «МосКомСтрой» (не смотрите на название, это не москвичи, это наши) и АО «Банк ДОМ.РФ».

По словам Цыденова, на начальном этапе до 2027 года возведут 25 многоквартирных домов с обязательным обеспечением всей необходимой инфраструктурой общей площадью свыше 230 тысяч кв. м.

«Первые жильцы получат ключи от квартир в новостройках уже осенью 2025 года, - пообещал глава Бурятии. - Теперь у застройщика для этого есть необходимые финансовые ресурсы».

Цыденов уверен, что благодаря доступности льготной ипотеки в Дальневосточном федеральном округе спрос на жильё высокий.

«Для сдерживания цен нужно, чтобы предложение превышало спрос, - считает он. - И мы работаем на этим, создаём необходимые условия для строительных организаций».

За 2023 год в Улан-Удэ введено в эксплуатацию более 165 тысяч кв. м. жилья в многоквартирных домах. Это в четыре раза выше показателей 2022 года.

«И темпы продолжаем наращивать, - отметил Алексей Цыденов. - Актуальность вопроса не только в количестве, но и в качестве, а главное - в цене. Чем больше будет предложение, тем меньше цены».