В Улан-Удэ уволенному водителю не выплатили компенсацию

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Вопрос решался через прокуратуру



Бывшему работнику улан-удэнской строительной компании не выплатили компенсацию при увольнении. Он обратился в прокуратуру Железнодорожного района.



- Установлено, что с декабря 2022 года по октябрь 2023 года мужчина работал на предприятии водителем автомобиля. В это время работодатель неоднократно задерживал выплату заработной платы и отпускных. Согласно статье 236 Трудового кодекса РФ при нарушении организацией установленного срока выплаты заработной платы при увольнении работника ему обязаны выплатить её с уплатой процентов. Однако денежная компенсация водителю при увольнении не начислена, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Только после прокурорского вмешательства бывший работник получил положенные выплаты.



По постановлению прокурора директор юридического лица привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата заработной платы в установленный срок». Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

