Вопрос решался через прокуратуру
Бывшему работнику улан-удэнской строительной компании не выплатили компенсацию при увольнении. Он обратился в прокуратуру Железнодорожного района.
- Установлено, что с декабря 2022 года по октябрь 2023 года мужчина работал на предприятии водителем автомобиля. В это время работодатель неоднократно задерживал выплату заработной платы и отпускных. Согласно статье 236 Трудового кодекса РФ при нарушении организацией установленного срока выплаты заработной платы при увольнении работника ему обязаны выплатить её с уплатой процентов. Однако денежная компенсация водителю при увольнении не начислена, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Только после прокурорского вмешательства бывший работник получил положенные выплаты.
По постановлению прокурора директор юридического лица привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата заработной платы в установленный срок». Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.
В Улан-Удэ уволенному водителю не выплатили компенсацию
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