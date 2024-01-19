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В Улан-Удэ уволенному водителю не выплатили компенсацию

В Улан-Удэ уволенному водителю не выплатили компенсацию
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Вопрос решался через прокуратуру

Бывшему работнику улан-удэнской строительной компании не выплатили компенсацию при увольнении. Он обратился в прокуратуру Железнодорожного района.

- Установлено, что с декабря 2022 года по октябрь 2023 года мужчина работал на предприятии водителем автомобиля. В это время работодатель неоднократно задерживал выплату заработной платы и отпускных. Согласно статье 236 Трудового кодекса РФ при нарушении организацией установленного срока выплаты заработной платы при увольнении работника ему обязаны выплатить её с уплатой процентов. Однако денежная компенсация водителю при увольнении не начислена, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Только после прокурорского вмешательства бывший работник получил положенные выплаты.

По постановлению прокурора директор юридического лица привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата заработной платы в установленный срок». Его оштрафовали на 10 тысяч рублей. 
прокуратура трудовое законодательство

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