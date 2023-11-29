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В Бурятии шаурмой, ставшей причиной массового отравления, торговали нелегально

В Бурятии шаурмой, ставшей причиной массового отравления, торговали нелегально
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Следователи возбудили уголовное дело

Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии произошла вспышка сальмонеллеза. Отравились 14 человек, в том числе шесть детей, самому младшему из которых всего два годика. Все они покупали шаурму в местном киоске фастфуда.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии выяснили, что торговали опасной едой нелегально. Оказалось, что владелец передвижного киоска по изготовлению шаурмы не был зарегистрирован в федеральной информационной системе ФГИС «Цербер». В октябре этого года он продал бизнес местной жительнице. Она в ноябре начала нелегально торговать шаурмой и куриными наггетсами, также не зарегистрировав действующую площадку.

- Специалисты надзорного ведомства устанавливают всех поставщиков продукции, результаты исследования проб и их достоверность с помощью электронных систем Россельхознадзора. Продолжается взаимодействие с заинтересованными ведомствами в целях объективного расследования и принятия правового решения, - сообщили в управлении.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что тут царила антисанитария.

Следователи Следственного комитета провели проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела по статье «Производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Ход расследования уголовного дела и проведение контрольно-надзорных мероприятий уполномоченными органами контролирует прокуратура.

Сейчас деятельность киоска приостановлена.

отравление

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