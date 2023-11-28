Число отравившихся растёт
Число пострадавших от отравления шаурмой в Джидинском районе Бурятии выросло до 14 человек, сообщили в группе «Джида-инфо.24/7» со ссылкой на управление Роспотребнадзора.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее сообщалось о 13 заболевших сальмонеллёзом, среди них было шесть детей в возрасте от двух до 16 лет и семь взрослых (самому старшему 32 года). Четверо госпитализированы в выходные, остальные – в понедельник. Сколько лет ещё одному больному, пока не сообщается.
В ходе эпидемиологического расследования установлено, что все пострадавшие были покупателями одного киоска в селе Петропавловка. Обследование показало полную антисанитарию в киоске. «Выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований», - подчеркнули в управлении Роспотребнадзора.
Сейчас деятельность киоска приостановлена.
Специалисты отобрали пробы пищевых продуктов, воды, смывов с объектов внешней среды, а также биообразцов от работника. Исследования продолжаются.
В киоске, где жители Бурятии отравились шаурмой, царила антисанитария
Происшествия, Фото:
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