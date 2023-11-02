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В Иркутской области хотят построить комплекс сжижения природного газа

В Иркутской области хотят построить комплекс сжижения природного газа
Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Газифицировать будут центральную экозону Байкальской природной территории

Комплекс сжижения природного газа планируют построить в Иркутской области. Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве 1 ноября было подписано на XII Петербургском международном газовом форуме.

Документ направлен на развитие комплексной инфраструктуры производства, хранения, транспортировки и потребления сжиженного природного газа на территории Иркутской области. В рамках реализации соглашения компанией планируется строительство в регионе комплекса сжижения природного газа для автономной газификации центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

Кроме этого, на XII Петербургском международном газовом форуме глава области Игорь Кобзев принял участие в пленарном заседании «Трансформация мирового рынка природного газа: вызовы и пути развития». С министром энергетики России Николаем Шульгиновым обсуждались вопросы развития газификации и электроснабжения региона.

– Есть долгосрочные планы по соединению газопровода «Сила Сибири», будущего газопровода «Сила Сибири 2» и газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Это позволит приступить к газификации Иркутской области. Красноярского края, Республики Бурятии, Забайкальского края. Это амбициозный проект, и я думаю, что к концу этого десятилетия это будет самый масштабный проект, который позволит вдохнуть жизнь в развитие промышленности на этих территориях, – отметил Николай Шульгинов.

Он также подчеркнул, что в федеральном ведомстве ведётся активная работа для решения вопросов, связанных с дефицитом электроэнергии, во многом вызванном незаконным потреблением ресурса. Для того чтобы найти оптимальное решение, изучаются и учитываются все поступившие от регионов предложения по развитию генерации.

Как отметили в пресс-службе правительства Иркутской области, XII Петербургский международный газовый форум проходит в Санкт-Петербурге с 31 октября по 3 ноября. Мероприятие регулярно проводится с 2011 года. В рамках форума состоится свыше 80 мероприятий различных форматов: пленарные заседания, конференции, круглые столы. На них обсудят вопросы развития российского газового рынка и мировые тенденции развития газовой промышленности. Ожидается, что участниками форума этого года станут свыше 17 тысяч человек из 52 стран.

Иркутская область газификация

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