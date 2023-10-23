Им задолжали 700 тысяч рублей
В городе Усолье-Сибирское Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту частичной невыплаты заработной платы работникам редакции городской газеты.
- По версии следствия, директор редакции, являющаяся также единственным учредителем организации, свыше трёх месяцев, с июня по настоящее время, не выплатила 10 работникам заработную плату. Сумма задолженности составила около 700 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Отмечается, что сейчас принимаются меры к погашению задолженности.
Следователи СК проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутской области возбудили уголовное дело из-за невыплат зарплат журналистам
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