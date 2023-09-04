В Бурятии открыли цех по переработке облепихи

Бизнес, Фото: сайт правительства Бурятии

Цех появился в посёлке, где в советские годы работал совхоз «Облепиховый»



В Селенгинском районе Бурятии открыли цех по переработке облепихи. Открытие состоялось в дни фестиваля фермерской продукции «Своё» (0+), сообщили в пресс-службе правительства республики.



На предприятии предусмотрена не только переработка, но и собственное производство ягод. Сейчас выращивают саженцы облепихи в теплице, а в 2023-24 годах облепиховый сад посадят на площади 200 га.



В настоящее время цех закупает сырьё - не только ягоды облепихи, но и смородины, клюквы и брусники. До конца 2023 года планируется переработать 50 тонн ягод.



На предприятии создано 10 рабочих мест, до конца 2023 года планируется создание ещё пяти. Приобретено оборудование, проводится капремонт зданий и инженерных систем.



- В свою очередь министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии готово оказать поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» по закладке садов 200 тыс. руб/га и на содержание садов 100 тыс. руб/га., а также 50% компенсации стоимости оборудования по переработки ягоды. Данная продукция будет потребляться не только в Селенгинском районе, но и по всей Бурятии. Есть также планы поставлять продукцию за рубеж и другие субъекты Российской Федерации, - отметил министр сельского хозяйства Галсан Дареев.



Планируется, что товары будут поставляться в социальные учреждения, предприятия торговли и общественного питания, а также в фармацевтическую отрасль и косметологию.



Цех располагается в посёлке Темник (Ацула) - на территории, богатой облепихой. Ранее здесь существовал совхоз «Облепиховый», который занимался выращиванием облепихи на значительных площадях.





