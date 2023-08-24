Необходима предварительная запись
Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова проведёт приём предпринимателей.
Мероприятие состоится 29 августа в 15:00 в центре предпринимательства «Мой бизнес» по адресу: ул. Смолина, д. 65.
Для записи на приём необходимо обратиться по телефонам: 8-(3012)-21-44-98, 8-(3012)-21-11-33, 8-(3012)-21-26-83.
Зампрокурора Бурятии проведёт приём бизнесменов
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