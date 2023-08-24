В столице Бурятии почти не остались удалёнщиков

Дистанционно сейчас трудятся в основном программисты и продажники
Сотрудники сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и узнали, сколько жителей бурятской столицы сегодня трудятся из дома. Как выяснилось, в 7 из 10 компаний их доля – менее 10% от штатной численности.
Дистанционно в Улан-Удэ чаще всего работают программисты (в 29% организаций, где всё ещё есть удалёнка), сотрудники отделов продаж (20%), бухгалтерия (15%) и специалисты по кадрам (9%).
В Москве компаний, где есть дистант, больше, чем в северной столице и регионах – 46%, 41% и 42% соответственно, рассказали в SuperJob.
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Дистанционно сейчас трудятся в основном программисты и продажники
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