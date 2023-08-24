В столице Бурятии почти не остались удалёнщиков



Сотрудники сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и узнали, сколько жителей бурятской столицы сегодня трудятся из дома. Как выяснилось, в 7 из 10 компаний их доля – менее 10% от штатной численности.



Дистанционно в Улан-Удэ чаще всего работают программисты (в 29% организаций, где всё ещё есть удалёнка), сотрудники отделов продаж (20%), бухгалтерия (15%) и специалисты по кадрам (9%).



В Москве компаний, где есть дистант, больше, чем в северной столице и регионах – 46%, 41% и 42% соответственно, рассказали в SuperJob.

