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В столице Бурятии почти не остались удалёнщиков

В столице Бурятии почти не остались удалёнщиков
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Дистанционно сейчас трудятся в основном программисты и продажники

Сотрудники сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и узнали, сколько жителей бурятской столицы сегодня трудятся из дома. Как выяснилось, в 7 из 10 компаний их доля – менее 10% от штатной численности.

Дистанционно в Улан-Удэ чаще всего работают программисты (в 29% организаций, где всё ещё есть удалёнка), сотрудники отделов продаж (20%), бухгалтерия (15%) и специалисты по кадрам (9%).

В Москве компаний, где есть дистант, больше, чем в северной столице и регионах – 46%, 41% и 42% соответственно, рассказали в SuperJob.
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