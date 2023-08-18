Приставы наложили арест на автомобиль предпринимателя
В Еравнинском районе Бурятии судебные приставы взыскали с местного предпринимателя свыше 900 тысяч рублей штрафов за нарушение валютного законодательства, сообщили в пресс-службе УФССП.
Мужчина заключил внешнеторговый контракт с компанией из Китая на поставку пиломатериалов. Однако при ведении внешнеэкономической деятельности не обеспечил в установленный законом срок зачисления валютной выручки, полученной от зарубежных партнеров, на свой банковский счёт.
Поскольку мужчина проигнорировал необходимость оплаты 24 таможенных штрафов исполнительные документы для принудительного исполнения были направлены судебным приставам.
- По данным ГИБДД за должником числился автомобиль марки Toyota Camry, на который судебный пристав наложил арест и дал 10-дневный срок для добровольной уплаты задолженности, - рассказали в Еравнинском районном отделении судебных приставов.
Арест автомобиля побудил предпринимателя срочно изыскать деньги для уплаты таможенных штрафов. На сегодняшний день задолженность в полном объёме перечислена на счет взыскателя.
В Бурятии с бизнесмена взыскали свыше 900 тысяч за валютные нарушения
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