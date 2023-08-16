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В Улан-Удэ обнаружили вредных жуков в пунктах приёма древесины

В Улан-Удэ обнаружили вредных жуков в пунктах приёма древесины
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Двум предприятиям выданы предостережения

В августе госинспекторы управления Россельхознадзора провели контрольно-надзорные мероприятия на двух деревообрабатывающих предприятиях в Улан-Удэ.


В ходе рейда инспекторы зафиксировали нарушения - захламление отходами производства (пиломатериал, не отвечающий требованиям нормативно-технической документации, кора, щепа).

- Промышленные зоны деревообрабатывающих предприятий являются местами обитания карантинных вредителей леса. В Бурятии к таким относятся четыре разновидности жуков-усачей рода Монохамус. Должностными лицами надзорного ведомства 14 августа предприятиям выданы предостережения, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

Всего с начала 2023 года за аналогичные правонарушения предприятиям объявлено 27 предостережений о недопустимости нарушений в сфере карантинного законодательства.

Россельхознадзор

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