В Улан-Удэ застройщика понудили убрать за собой мусор





Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ потребовала от застройщика убрать строительные отходы.- Установлено, что при строительстве жилого комплекса в 148А квартале застройщик не обеспечил уборку земельного участка, прилегающего к строительной площадке, от мусора, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.Генеральный директор строительной организации получил прокурорское представление.После этого территорию очистили от строительных отходов. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, уточнили в прокуратуре.