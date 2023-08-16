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В Улан-Удэ застройщика понудили убрать за собой мусор

В Улан-Удэ застройщика понудили убрать за собой мусор
Бизнес,  Фото:прокуратура Бурятии
Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ потребовала от застройщика убрать строительные отходы.

- Установлено, что при строительстве жилого комплекса в 148А квартале застройщик не обеспечил уборку земельного участка, прилегающего к строительной площадке, от мусора, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Генеральный директор строительной организации получил прокурорское представление.

После этого территорию очистили от строительных отходов. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, уточнили в прокуратуре.



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