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На Байкале в Бурятии туристов нелегально катали на катерах

На Байкале в Бурятии туристов нелегально катали на катерах
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Судовладельцев поймали транспортные полицейские

В выходные сотрудники транспортной полиции провели рейды на Байкале: в районе посёлка Листвянка Иркутского района, а также возле села Максимиха Баргузинского района в Бурятии, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Было установлено шесть судовладельцев, нарушающих закон в области внутреннего водного транспорта.

Так, в Бурятии задержали жителей Баргузинского района 43 и 44 лет. Один из них катал за 2 800 рублей шесть пассажиров, не имея на это лицензии. Второй судовладелец также незаконно перевозил шесть пассажиров за плату в размере шести тысяч рублей.

Мужчинам грозит административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Возле Листвянки поймали 57-летнего иркутянина. Он перевозил 14 пассажиров за деньги в размере 1000 рублей с каждого. Ему грозит административный протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Кроме того, он нарушил нормы пассажировместимости.

Ещё один предприимчивый иркутянин платно перевозил на своём судне восемь пассажиров за 2500 рублей без лицензии. При этом отдыхающие были без спасательных жилетов, что тоже является административным правонарушением.

Транспортным полицейским также попался житель посёлка Листвянка. Он перевозил на своём судне восемь туристов без лицензии. Стоимость поездки составляла 1000 рублей с пассажира.

Следующий судовладелец из Листвянки был пойман на катере с семью пассажирами. Он катал их бесплатно. На данный вид деятельности у мужчины не было разрешительных документов, также пассажиры находились на судне без спасательных жилетов.

Всем им грозит административный протокол и крупные штрафы.
Байкал туристы

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