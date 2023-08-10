Предприятия края могут реализовать на торговых площадках востребованные товары
Делегация правительства Забайкалья с 8 по 10 августа совершает визит в Восточный аймак Монголии по приглашению губернатора провинции господина Бадамсурэна. Глава краевого аграрного ведомства Денис Бочкарёв во время визита 9 августа рассказал о предложениях региона по развитию сотрудничества с соседним государством в сельском хозяйстве и экономике.
- Уже идут переговоры по организации торговых площадок на территории Монголии для реализации востребованных товаров, производимых предприятиями Забайкальского края. Перспективные направления сотрудничества - поставка продуктов питания, минеральной воды, комбикормов, зерна, шерсти, стройматериалов, котельного и газоочистного оборудования, - пояснил Денис Бочкарёв.
Он отметил, что в Монголию уже поставляют минералку и сладкие газированные напитки.
На совещании с руководством Восточного аймака Монголии обсудили совместный проект по глубокой переработке мяса с забайкальской компанией. Кроме того, ряд предприятий готовы поставлять комбикорма.
Монгольская сторона выразила готовность обсуждать детали всех предложений Забайкалья о расширении сотрудничества, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
Забайкалье предложило аймаку Монголии сотрудничество в сельском хозяйстве
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