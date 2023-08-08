Соответствующие поправки вступят в силу 15 августа
Жители Бурятии теперь смогут менять управляющую организацию не чаще одного раза в год. Соответствующие поправки внесены в статью 162 Жилищного кодекса. Они вступают в силу с 15 августа 2023 года, сообщили в Госстройжилнадзоре.
Согласно изменениям, собственники в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления домом не ранее, чем через год с даты заключения договора. Ограничительный период установлен «для повышения внимательности и ответственности собственников при выборе и смене управляющей организации».
Раньше положения Жилищного кодекса прежде позволяли в любой момент по желанию собственников сменить управляющую компанию. Конкурирующие управляющие организации после завершения голосования вновь организовывали проведение нового собрания с более поздней датой. При этом Госстройжилнадзор часто получал заявления о том, что протоколы общих собраний часто фальсифицируются.
- Внесённые в закон поправки позволят лицензиатам максимально спланировать работы и услуги по обслуживанию и содержанию многоквартирного дома и сконцентрироваться на управлении, а не на борьбе с конкурентами, - заявил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Отметим, внесённые изменения не затрагивают право собственников на смену способа управления. Создать ТСЖ или выбрать непосредственный способ управления собственники также могут в любое время.
В случае, если управляющая компания не исполняет договор, собственники вправе не ждать год, и могут поменять её. Но плохую работу управляющей компании необходимо будет подтвердить.
Жители Бурятии теперь смогут менять управляющую компанию не чаще раза в год
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