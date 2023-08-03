Стартовал Забайкальский внешнеэкономический форум

В рамках мероприятия компании из КНР и Читы обсудят возможности сотрудничества



Компании из Китая и Читы обсудят возможности сотрудничества в рамках Забайкальского внешнеэкономического форума – 2023. Бизнес-миссия компаний из КНР проходит в столице Забайкалья с 3 по 5 августа. Делегацию из Китая представят компании из автономного района Внутренняя Монголия, провинций Хэйлунцзян и Чжэцзян.



Китайские и читинские компании 3 августа обсудят возможности сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продуктов питания, 4 августа – по туризму. В ходе встречи будут организованы переговоры, посещение производств, презентации компаний и их продукций, обмен коммерческими предложениями, дегустация продукций, а также посещение туристических объектов.



Напомним, что Забайкалье с 4 по 5 августа впервые станет площадкой выездной сессии Восточного экономического форума «Путешествие на Дальний Восток: открываем Россию для иностранных туристов и инвесторов». Она состоится в рамках Забайкальского внешнеэкономического форума – 2023 «Новые горизонты», который пройдёт на площадках экокурорта «Кука», ленд-арт-парка «Тужи» и этнокомплекса «Кочевник».



- Основная цель форума - раскрытие экспортных и туристических возможностей Забайкалья, представление региона потенциальным партнёрам, определение точек роста экономики в части внешнеэкономической деятельности, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



Возрастное ограничение: 18+.

