Треть жителей Улан-Удэ мечтают о собственном бизнесе



Представители сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что 32% (трое из десяти) жителей бурятской столицы рассматривают возможность открыть собственный бизнес. Ещё более половины – 53% – признались, что пока к этому не готовы.



Чем старше наши земляки, тем меньше они заинтересованы в открытии собственного дела. Если среди респондентов младше 24 лет таковых 41%, то среди тех, кому за 45 – всего 19%.



- Число желающих стать предпринимателями растёт с увеличением дохода. Лишь 22% опрошенных с зарплатой менее 30 тысяч рублей в месяц готовы работать на себя. Среди горожан с доходом от 80 тысяч месяц – уже 49%, – рассказали в SuperJob.



Больше всего бизнесменами стремятся стать специалисты по закупкам и юристы (по 43%), а также маркетологи (41%). Меньше всего – бухгалтеры (17%), продавцы (19%) и секретари (20%).