Треть жителей Улан-Удэ мечтают о собственном бизнесе

А более половины работающих горожан пока не готовы стать предпринимателями
Представители сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что 32% (трое из десяти) жителей бурятской столицы рассматривают возможность открыть собственный бизнес. Ещё более половины – 53% – признались, что пока к этому не готовы.
Чем старше наши земляки, тем меньше они заинтересованы в открытии собственного дела. Если среди респондентов младше 24 лет таковых 41%, то среди тех, кому за 45 – всего 19%.
- Число желающих стать предпринимателями растёт с увеличением дохода. Лишь 22% опрошенных с зарплатой менее 30 тысяч рублей в месяц готовы работать на себя. Среди горожан с доходом от 80 тысяч месяц – уже 49%, – рассказали в SuperJob.
Больше всего бизнесменами стремятся стать специалисты по закупкам и юристы (по 43%), а также маркетологи (41%). Меньше всего – бухгалтеры (17%), продавцы (19%) и секретари (20%).
А более половины работающих горожан пока не готовы стать предпринимателями
Нарушения законодательства о недропользовании выявила прокуратура
Проверку не согласовали с прокуратурой
Банк в итоге оштрафовали
Теперь нерасторопным УК грозят солидные штрафы
Они могут получить на создание или развитие собственного дела от 100 до 500 тысяч рублей
Они находятся на цифровой платформе МСП.РФ
Цветы проверили на наличие карантинных организмов
Заборы частных турбаз установлены даже в воде
Проверка подтвердила нарушение прав граждан на получение коммунальной услуги
Мужчина требовал закрыть кафе
Помимо этого, у него не было специальной лицензии
Грубые нарушения санитарных правил выявили не только в Улан-Удэ, но и Гусиноозёрске
Бизнесмена более полугода не подключают к электросетям
Интернет 4G стал быстрее на промышленной площадке АО «Хиагда»