В Бурятии аннулировали результаты проверки о демонтаже рекламы

Проверку не согласовали с прокуратурой



Прокуратура Иволгинского района Бурятии выявила факт проведения незаконной проверки предпринимателя.



- Управление районной администрации владельцу рекламной конструкции выдало предписание с требованием об её демонтаже. Установлено, что вопреки требованиям федерального законодательства внеплановая проверка предпринимателя с органами прокуратуры не была согласована. Сведения об её проведении в информационную систему «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» не внесены. Кроме того, муниципальным органом контроля не проводились профилактические меры в отношении хозяйствующего субъекта в целях предупреждения совершения им нарушений закона, - сообщила пресс-служба прокуратуры.



По представлению прокурора района предписание о демонтаже рекламной конструкции отменено, результаты незаконной проверки аннулированы. Как уточнили в прокуратуре, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.





