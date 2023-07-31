Проверку не согласовали с прокуратурой
Прокуратура Иволгинского района Бурятии выявила факт проведения незаконной проверки предпринимателя.
- Управление районной администрации владельцу рекламной конструкции выдало предписание с требованием об её демонтаже. Установлено, что вопреки требованиям федерального законодательства внеплановая проверка предпринимателя с органами прокуратуры не была согласована. Сведения об её проведении в информационную систему «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» не внесены. Кроме того, муниципальным органом контроля не проводились профилактические меры в отношении хозяйствующего субъекта в целях предупреждения совершения им нарушений закона, - сообщила пресс-служба прокуратуры.
По представлению прокурора района предписание о демонтаже рекламной конструкции отменено, результаты незаконной проверки аннулированы. Как уточнили в прокуратуре, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В Бурятии аннулировали результаты проверки о демонтаже рекламы
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