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Молодые предприниматели Бурятии могут выиграть гранты

Молодые предприниматели Бурятии могут выиграть гранты
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Они могут получить на создание или развитие собственного дела от 100 до 500 тысяч рублей

Молодые предприниматели Бурятии в возрасте от 14 до 25 лет включительно могут побороться за финансовую поддержку в виде грантов. Они смогут получить на создание или развитие собственного дела от 100 до 500 тысяч рублей или 1 миллион, если ведут деятельность в Арктической зоне. Конкурс грантов проходит во всех регионах страны.

Для получения гранта у предпринимателей должны отсутствовать долги по налогам свыше 3000 рублей.

Молодые предприниматели также должны в течение года до момента получения гранта пройти бесплатную обучающую или акселерационную программу в сфере социального предпринимательства.

Кроме того, предприниматели должны иметь собственные средства в размере не менее 25% от стоимости проекта.

Средства гранта можно будет направить на реализацию бизнес-проекта, в том числе на: аренду и ремонт нежилого помещения; аренду или приобретение оргтехники, оборудования, мебели; оплату коммунальных услуг; приобретение и расходы по сопровождению программного обеспечения; оплату услуг связи и интернета; оплату услуг по продвижению в СМИ; выплату по передаче прав на франшизу приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг и многое другое.

Заявки на получение гранта будет принимать министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия после объявления конкурсного отбора в августе.

В этом году на данную меру господдержки в Бурятии выделено 23 млн рублей.

Финансирование выделяется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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