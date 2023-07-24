Молодые предприниматели Бурятии могут выиграть гранты

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Они могут получить на создание или развитие собственного дела от 100 до 500 тысяч рублей



Молодые предприниматели Бурятии в возрасте от 14 до 25 лет включительно могут побороться за финансовую поддержку в виде грантов. Они смогут получить на создание или развитие собственного дела от 100 до 500 тысяч рублей или 1 миллион, если ведут деятельность в Арктической зоне. Конкурс грантов проходит во всех регионах страны.



Для получения гранта у предпринимателей должны отсутствовать долги по налогам свыше 3000 рублей.



Молодые предприниматели также должны в течение года до момента получения гранта пройти бесплатную обучающую или акселерационную программу в сфере социального предпринимательства.



Кроме того, предприниматели должны иметь собственные средства в размере не менее 25% от стоимости проекта.



Средства гранта можно будет направить на реализацию бизнес-проекта, в том числе на: аренду и ремонт нежилого помещения; аренду или приобретение оргтехники, оборудования, мебели; оплату коммунальных услуг; приобретение и расходы по сопровождению программного обеспечения; оплату услуг связи и интернета; оплату услуг по продвижению в СМИ; выплату по передаче прав на франшизу приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции и оказания услуг и многое другое.



Заявки на получение гранта будет принимать министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия после объявления конкурсного отбора в августе.



В этом году на данную меру господдержки в Бурятии выделено 23 млн рублей.



Финансирование выделяется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».



