Бизнесменам Бурятии стали доступны более 20 региональных мер поддержки









Цифровая платформа МСП.РФ создана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» для того, чтобы предоставить возможность каждому предпринимателю дистанционно получать необходимые ему меры поддержки и иметь доступ к специальным сервисам вне зависимости от места нахождения.Для того, чтобы зарегистрировать свой профиль на цифровой платформе необходимо пройти авторизацию с помощью логина и пароля пользователя «Госуслуг», дать согласие на то, что платформа будет автоматически получать информацию о нем, перейти на портал «Госуслуг» и подтвердить согласие на передачу данных в разделе «Профиль организации».Доступные региональные меры поддержки:1. SMM-продвижение в социальных сетях2. Анализ потенциала производственного предприятия3. Изготовление и монтаж вывески4. Изготовление полиграфической продукции5. Классификация гостиниц и иных объектов туриндустрии6. Консультация эксперта по вопросам маркировки продукции, товаров7. Консультация эксперта по вопросам охраны труда8. Консультация эксперта по финансовому планированию9. Консультация эксперта по юридическим вопросам, вопросам трудового законодательства10. Маркетинговые исследования11. Получение разрешительных документов на продукцию12. Проверка товарных знаков на возможность их регистрации13. Разработка бизнес-плана14. Разработка логотипа и фирменного стиля15. Разработка логотипа, фирменного стиля для производственных предприятий16. Разработка программ модернизации, технического перевооружения и (или) развития производства17. Разработка сайта под ключ18. Регистрация товарного знака19. Содействие в размещении на электронных торговых площадках (ЭТП)20. Создание имиджевого видеоролика компании21. Технический аудит22. Финансовый или управленческий аудит- Помимо региональных мер поддержки пользователям Цифровой платформы МСП доступны более 20 федеральных сервисов, среди которых: антикризисные меры поддержки бизнеса, расчёт рейтинга бизнеса, конструктор документов, производственная кооперация и сбыт, льготный лизинг оборудования, бизнес-обучение, регистрация бизнеса онлайн с интерактивным подбором оптимальной организационно-правовой формы и налогового режима, получение кредита до 10 млн рублей с возможностью подать заявку одновременно в несколько банков и другие, - рассказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.Ранее о запуске цифрового профиля для предпринимателей на платформе МСП.РФ рассказал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что кабмин уделяет развитию успешного предпринимательства особое внимание.- С учётом текущей ситуации совершенствуем и принимаем дополнительные меры поддержки отечественного малого и среднего бизнеса. Среди них и возможность воспользоваться помощью государства в проактивном режиме, чтобы было максимально просто и удобно это сделать, - отметил Мишустин.Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях предприниматели Бурятии могут узнать в центре «Мой бизнес». На базе центра работает горячая линия, где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8-800 30-30-123 (звонок бесплатный).