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Бизнесменам Бурятии стали доступны более 20 региональных мер поддержки

Бизнесменам Бурятии стали доступны более 20 региональных мер поддержки
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Они находятся на цифровой платформе МСП.РФ

Цифровая платформа МСП.РФ создана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» для того, чтобы предоставить возможность каждому предпринимателю дистанционно получать необходимые ему меры поддержки и иметь доступ к специальным сервисам вне зависимости от места нахождения.

Для того, чтобы зарегистрировать свой профиль на цифровой платформе необходимо пройти авторизацию с помощью логина и пароля пользователя «Госуслуг», дать согласие на то, что платформа будет автоматически получать информацию о нем, перейти на портал «Госуслуг» и подтвердить согласие на передачу данных в разделе «Профиль организации».

Доступные региональные меры поддержки:
1. SMM-продвижение в социальных сетях
2. Анализ потенциала производственного предприятия
3. Изготовление и монтаж вывески
4. Изготовление полиграфической продукции
5. Классификация гостиниц и иных объектов туриндустрии
6. Консультация эксперта по вопросам маркировки продукции, товаров
7. Консультация эксперта по вопросам охраны труда
8. Консультация эксперта по финансовому планированию
9. Консультация эксперта по юридическим вопросам, вопросам трудового законодательства
10. Маркетинговые исследования
11. Получение разрешительных документов на продукцию
12. Проверка товарных знаков на возможность их регистрации
13. Разработка бизнес-плана
14. Разработка логотипа и фирменного стиля
15. Разработка логотипа, фирменного стиля для производственных предприятий
16. Разработка программ модернизации, технического перевооружения и (или) развития производства
17. Разработка сайта под ключ
18. Регистрация товарного знака
19. Содействие в размещении на электронных торговых площадках (ЭТП)
20. Создание имиджевого видеоролика компании
21. Технический аудит
22. Финансовый или управленческий аудит

- Помимо региональных мер поддержки пользователям Цифровой платформы МСП доступны более 20 федеральных сервисов, среди которых: антикризисные меры поддержки бизнеса, расчёт рейтинга бизнеса, конструктор документов, производственная кооперация и сбыт, льготный лизинг оборудования, бизнес-обучение, регистрация бизнеса онлайн с интерактивным подбором оптимальной организационно-правовой формы и налогового режима, получение кредита до 10 млн рублей с возможностью подать заявку одновременно в несколько банков и другие, - рассказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.

Ранее о запуске цифрового профиля для предпринимателей на платформе МСП.РФ рассказал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что кабмин уделяет развитию успешного предпринимательства особое внимание.

- С учётом текущей ситуации совершенствуем и принимаем дополнительные меры поддержки отечественного малого и среднего бизнеса. Среди них и возможность воспользоваться помощью государства в проактивном режиме, чтобы было максимально просто и удобно это сделать, - отметил Мишустин.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях предприниматели Бурятии могут узнать в центре «Мой бизнес». На базе центра работает горячая линия, где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8-800 30-30-123 (звонок бесплатный).


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