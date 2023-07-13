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В Бурятии энергетиков оштрафовали на 600 тысяч за волокиту

В Бурятии энергетиков оштрафовали на 600 тысяч за волокиту
Бизнес, 
Бизнесмена более полугода не подключают к электросетям

В Заиграевском районе Бурятии индивидуальный предприниматель пожаловался в прокуратуру на волокиту при присоединении к электрическим сетям.

- Установлено, что в нарушение федерального закона «Об электроэнергетике» предприятием на протяжении шесть месяцев работы по технологическому подсоединению объектов, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности, к электрическим сетям не проводились, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В отношении акционерного общества возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка подключения к электрическим сетям». Антимонопольная служба назначила юридическому лицу штраф в размере 600 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.

Кроме того, директору организации внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
прокуратура штраф

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