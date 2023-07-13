В Бурятии энергетиков оштрафовали на 600 тысяч за волокиту

Бизнесмена более полугода не подключают к электросетям



В Заиграевском районе Бурятии индивидуальный предприниматель пожаловался в прокуратуру на волокиту при присоединении к электрическим сетям.



- Установлено, что в нарушение федерального закона «Об электроэнергетике» предприятием на протяжении шесть месяцев работы по технологическому подсоединению объектов, предназначенных для осуществления предпринимательской деятельности, к электрическим сетям не проводились, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



В отношении акционерного общества возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка подключения к электрическим сетям». Антимонопольная служба назначила юридическому лицу штраф в размере 600 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.



Кроме того, директору организации внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

