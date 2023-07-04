Глэмпинг расположен в окрестностях села Галбай
Туробъект, где смогут отдыхать люди с ограниченными возможностями здоровья, скоро откроется в окрестностях села Галбай Тункинского района Бурятии, неподалёку от курортного посёлка Аршан.
Предприниматель в прошлом году грант от министерства туризма Бурятии как раз на проект по возведению модульных отелей для людей с ОВЗ.
Общая стоимость строительства глэмпинга составила 30 млн рублей, из которых 15 млн пришло в рамках господдержки.
В Бурятии откроется глэмпинг для людей с ограниченными возможностями здоровья
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