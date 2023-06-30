30 июня

29 июня

Популярное

В Бурятии появилась первая государственная награда для предпринимателей

В Бурятии появилась первая государственная награда для предпринимателей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Её учредили по поручению главы республики

Теперь местным бизнесменам будут давать звание «Заслуженный предприниматель Бурятии». В регионе появилась новая государственная награда. До этого была только ведомственная – «Почётный предприниматель» от министерства промышленности, торговли и инвестиций РБ.

Новую, учреждённую по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова, утвердил на заключительной сессии 29 июня Народный Хурал шестого созыва. Депутаты внесли изменения в соответствующий республиканский закон.

Председатель комитета Народного Хурала по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике и общественным и религиозным объединениям Инна Ивахинова отметила «отработанность» законопроекта.

- Звание заслуженного предпринимателя Бурятии будет присваиваться руководителям коммерческих организаций либо ИП за заслуги в развитии предпринимательской деятельности, – подчеркнула Ивахинова.

В начале мая в республике насчитывалось 34 307 субъектов предпринимательской деятельности, включая 19 938 индивидуальных предпринимателей. Они руководят промышленными предприятиями, строительными организациями, IT-компаниями, занимаются торговлей и общепитом и оказывают разнообразные услуги.

Вручать награду решили бизнесменам и руководителям организаций, которые осуществляют деятельность в Бурятии не менее десяти лет. Их предлагают отмечать за заслуги в развитии предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, реализацию инвестиционных проектов и развитие государственно-частного партнёрства. Подобные звания уже есть в республике Алтай, Башкортостане, Дагестане, Мордовии, Чувашии, Забайкалье, Иркутской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ульяновской областях и в Ненецком автономном округе.

Как отметил в своём выступлении уполномоченный по правам предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев, появление госнаграды подчеркнёт отношение государства к бизнесу, популяризирует институт предпринимательства в целом, а ещё – поспособствует улучшению внутреннего делового и инвестиционного климата и повысит активность бизнеса. 
награда предприниматели бизнес депутаты Народного Хурала

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В аэропорт Улан-Удэ возвращается авиакомпания «Россия»
В аэропорт Улан-Удэ возвращается авиакомпания «Россия»
Бизнес, 30.06.2023

Она начнёт полеты в Красноярск и Хабаровск

В Бурятию побывала китайская бизнес-миссия
В Бурятию побывала китайская бизнес-миссия
Бизнес, 29.06.2023
В неё вошли представители 26 компаний Китая
В Бурятии частично сняли запрет на уголь и дрова для предпринимателей
В Бурятии частично сняли запрет на уголь и дрова для предпринимателей
Бизнес, 29.06.2023
Теперь табу будет действовать только в трёх населённых пунктах
Жители Бурятии смогут долететь до Сеула, Токио и Пекина через Улан-Батор
Жители Бурятии смогут долететь до Сеула, Токио и Пекина через Улан-Батор
Бизнес, 24.06.2023
Монгольские авиакомпании договорились о едином билете
МегаФон улучшил 4G в Максимихе на берегу Байкала
МегаФон улучшил 4G в Максимихе на берегу Байкала
Бизнес, 22.06.2023
Отдыхающие смогут в интернете делиться своими впечатлениями от одного из красивейших мест Бурятии
В Улан-Удэ «управляшке» грозит 300-тысячный штраф за безобразие в подъездах
В Улан-Удэ «управляшке» грозит 300-тысячный штраф за безобразие в подъездах
Бизнес, 21.06.2023
Там обнаружили строительный мусор и свищи на трубах
В Улан-Удэ автосервис присвоил страховые выплаты клиентки
В Улан-Удэ автосервис присвоил страховые выплаты клиентки
Бизнес, 21.06.2023
Деньги пришлось взыскивать через суд
С 1 июля в России вводится акциз на сладкие напитки
С 1 июля в России вводится акциз на сладкие напитки
Бизнес, 20.06.2023
Продавцам сахаросодержащих напитков необходимо изменить настройки онлайн-кассы или перерегистрировать кассовый аппарат
Авиарейсы из Улан-Удэ во Владивосток станут чаще
Авиарейсы из Улан-Удэ во Владивосток станут чаще
Бизнес, 19.06.2023
Билеты можно купить по субсидированному тарифу
Популярным блогерам Бурятии напомнили об уплате налогов
Популярным блогерам Бурятии напомнили об уплате налогов
Бизнес, 19.06.2023
Их призвали легализовать свою деятельность

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^