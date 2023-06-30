В Бурятии появилась первая государственная награда для предпринимателей



Теперь местным бизнесменам будут давать звание «Заслуженный предприниматель Бурятии». В регионе появилась новая государственная награда. До этого была только ведомственная – «Почётный предприниматель» от министерства промышленности, торговли и инвестиций РБ.



Новую, учреждённую по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова, утвердил на заключительной сессии 29 июня Народный Хурал шестого созыва. Депутаты внесли изменения в соответствующий республиканский закон.



Председатель комитета Народного Хурала по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике и общественным и религиозным объединениям Инна Ивахинова отметила «отработанность» законопроекта.



- Звание заслуженного предпринимателя Бурятии будет присваиваться руководителям коммерческих организаций либо ИП за заслуги в развитии предпринимательской деятельности, – подчеркнула Ивахинова.



В начале мая в республике насчитывалось 34 307 субъектов предпринимательской деятельности, включая 19 938 индивидуальных предпринимателей. Они руководят промышленными предприятиями, строительными организациями, IT-компаниями, занимаются торговлей и общепитом и оказывают разнообразные услуги.



Вручать награду решили бизнесменам и руководителям организаций, которые осуществляют деятельность в Бурятии не менее десяти лет. Их предлагают отмечать за заслуги в развитии предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, реализацию инвестиционных проектов и развитие государственно-частного партнёрства. Подобные звания уже есть в республике Алтай, Башкортостане, Дагестане, Мордовии, Чувашии, Забайкалье, Иркутской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ульяновской областях и в Ненецком автономном округе.



Как отметил в своём выступлении уполномоченный по правам предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев, появление госнаграды подчеркнёт отношение государства к бизнесу, популяризирует институт предпринимательства в целом, а ещё – поспособствует улучшению внутреннего делового и инвестиционного климата и повысит активность бизнеса.

