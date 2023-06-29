В неё вошли представители 26 компаний Китая
В Улан-Удэ прошла бизнес-миссия с компаниями из Китая. Представители 26 компаний из КНР прибыли в Бурятию, чтобы познакомиться с местными предпринимателями и завязать деловые отношения.
- Подобные мероприятия – отличная возможность выйти на международный уровень. Среди наших гостей – предприниматели, занимающиеся добычей полезных ископаемых, недвижимостью, производством продуктов здорового питания, сельхозпродукции, работающие в сфере здравоохранения. Многие из них - крупные бизнесмены, владельцы фабрик и заводов. У наших предпринимателей есть уникальная возможность напрямую обсудить сотрудничество и, возможно, заключить первые контракты, - отметил председатель комитета внешних связей министерства экономики РБ Игорь Хальбаев.
По информации пресс-службы ведомства, встреча была поделена на два блока. В первом рассказали о работе по сопровождению инвестиционных проектов, презентовали льготы, доступные инвесторам в Бурятии; предприниматели представили свои компании, рассказали, каких партнёров ищут. Во втором блоке участники смогли пообщаться в неформальной обстановке, обсудить конкретные направления сотрудничества.
- Многие участники из Китая отмечали, что заинтересованы не только в поставке своей продукции, но и в организации производств на территории Бурятии. Уже сейчас наметились несколько интересных проектов. Гости оценили чистоту нашего воздуха, красоту нашей природы, поэтому им очень интересны проекты в сфере туризма. Также потенциальных инвесторов интересует сфера сельского хозяйства, - рассказал директор фонда регионального развития Бурятии Гэсэр Доржиев.
В Бурятию побывала китайская бизнес-миссия
Бизнес, Фото:
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