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Ветеран СВО из Бурятии выиграл грант на создание фермы

Ветеран СВО из Бурятии выиграл грант на создание фермы
Бизнес,  Фото:предоставлено минсельхозпродом Бурятии
Он получил грант в размере почти пяти миллионов рублей

В Бурятии подвели итоги грантового конкурса «Агростартап», который стартовал в апреле этого года. Всего на конкурс было подано 100 заявок от фермеров. 78 человек прошли во второй этап, а 18 стали победителями конкурса.

- Участники конкурса получат суммы до 6 миллионов рублей, в зависимости от выбранного направления. Сумма гранта покрывает 90% от затрат, остальное – средства заявителя. Из них 16 человек будут реализовывать проекты по разведению крупного рогатого скота, - рассказали в минсельхозе Бурятии.

Грант можно потратить на приобретение земельного участка, сельхозтехники, животных, оборудования для переработки продукции, подключение электричества и водоснабжения, разработку проектной документации и строительство производственных помещений и надворных построек.

В министерстве также отметили, что одним из победителей конкурса стал ветеран СВО Евгений.

- Родители всю жизнь занимались разведением скота, изначально у них было малое хозяйство, 12-15 коров. В детстве я им помогал, смотрел, как содержат животных, набирался опыта. Потом пошёл на военную службу, с 18 лет был в армии, - рассказывает Евгений.

В зоне СВО он получил ранение, будучи на Изюмском направлении, в пехоте. Вернувшись домой, решил попробовать свои силы в сельском хозяйстве – весной подал документы и принял участие в конкурсе. По его итогам получил грант почти в пять миллионов рублей.

- На эти деньги мы с семьёй планируем приобрести косилку, пресс, покосные угодья, - продолжает Евгений, - Трактор у нас уже в наличии. Но самое крупное приобретение – стоянка для скота, которую собираемся покупать за 4,5 миллиона.

Активную поддержку Евгению оказывает старший брат, который давно занимается сельским хозяйством. У самого Евгения, по его словам, среднетехническое образование, а сейчас намерен поступить в Бурятскую сельскохозяйственную академию.

- Конкурс проходил в двух этапах, сперва смотрели документы, потом я уже сам приезжал и защищал проект. Было не сложно, хотя, конечно, переживания есть у всех. Теперь рассчитываем на большие объёмы производства, кроме грантовских средств придётся вложить собственные деньги и усилия. Сложностей на этом этапе нет – будем с родными «поднимать колхоз», у нас своего рода семейный подряд, - поделился Евгений планами.

Конкурс «Агростартап»в республике проходит пятый год в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». 
гранты фермеры

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