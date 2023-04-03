В Бурятии выделят гранты по сельскому хозяйству

Документы принимаются по 2 мая



В Бурятии объявлено о проведении конкурсных мероприятий по предоставлению грантов «Агростартап», грантов на развитие семейных ферм, грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.



Документы для участия в конкурсах принимаются с 3 апреля по 2 мая этого года включительно. Приём документов производится в министерстве сельского хозяйства и продовольствия РБ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4а, кабинет №309. С понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.



Подать заявку для участия в конкурсе заявитель может один раз самостоятельно или через уполномоченных лиц. Заявки после истечения указанного срока не принимаются. Документы на участие в конкурсных мероприятиях подаются в закрытом конверте. На конверте дублируется заявление, вложенное в основной пакет документов. Заявка и комплект документов должны быть внесены в опись, пакет документов прошнурован и пронумерован, заверен печатью (при наличии) и подписью заявителя. При приёме документов министерство не осуществляет проверку их полноты и достоверности, данные вопросы рассматриваются на заседании конкурсной комиссии.



Заявитель имеет право отозвать заявку в период проведения конкурсных мероприятий по личному заявлению. Внесение изменений в заявку и приложенные к ней документы не допускается в течение всего периода проведения конкурсных мероприятий.



Комиссия начнёт свою работу после окончания приёма документов в мае-июне 2023 года в течение 20 календарных дней с даты получения реестра заявителей в два этапа. На первом этапе пройдёт рассмотрение представленных документов на соответствие участника отбора требованиям полноты представленных документов перечню. Второй этап – очное собеседование.



Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале, а также на официальном сайте министерства в течение 5 календарных дней после проведения конкурса в виде протокола (протоколов) заседания конкурсной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Возрастное ограничение: 18+.

