Глава Бурятии призвал бизнес поддержать участников СВО и их семьи

Бизнес, Фото: пресс-служба главы РБ и правительства РБ

Предприниматели республики разрабатывают программы поддержки



В субботу, 27 мая, глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с предпринимательским сообществом республики. Он презентовал бизнесменам создающийся в республике филиал фонда «Защитники Отечества» и призвал сотрудничать с фондом, разрабатывая свои меры поддержки.



Фонд будет оказывать содействие в получении всех полагающихся государственных мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство ветеранов.



- Предложение вам – подумать, как вы со своей стороны можете поддержать. Мы не просим спонсировать фонд. Фонд полностью работает за бюджетный счёт. Но бизнес может предоставлять для участника СВО и его близких какие-то скидки. Например, если человек приходит в фонд за услугами психолога, за помощью в оформлении протеза и т.д., то ему там дают карту или талон партнёра, который окажет нужные услуги по отдельной скидке, - обратился к участникам встречи Алексей Цыденов.



Уже с предложением прибыли члены ассоциации предпринимателей «Баргуджин-Токум» – это три компании, организующие семейный отдых. Они выделили 100 бесплатных путёвок для семей участников СВО. Эту акцию они посвятили столетию Бурятии.



- Мы надеемся, что эта акция послужит примером, и другие гостевые дома и турбазы в летний сезон откроют свои двери для детей и семей участников СВО, - сказал один из инициаторов акции Александр Барданов.



- Мы вручили сто путёвок, символизируя столетие республики. Но это не значит, что после юбилея мы прекратим это дело. Мы продолжим оказывать помощь, возможно, за полцены отдых и т.д. То есть мы на этом не останавливаемся, конечно, - добавила Юлия Базарева, владелица базы отдыха «Синдбад» в Баргузинском районе.



Медицинская компания «Диагрупп» уже реализует два направления работы по поддержке участников СВО.



- Мы сейчас оказываем помощь семьям участников СВО – вне очереди берём на криопрограмму. Это программа вспомогательных репродуктивных технологий. И обеспечиваем нейрофизиологические лаборатории после ранений, чтобы уточнить диагноз. Ребята к нам приходят на обследования. Пока эти два направления у нас организованы и работают. Также мы готовы взять на себя расходы по привлечению специалистов из города Томск, набирать пациентов, чтобы их оперировали здесь, если загружены государственные больницы, – рассказала генеральный директор компании «Диагрупп» Валентина Дориева.



Такую же социально значимую работу ведёт частная патронатная служба «Аэлита».



- У нас на обслуживании уже есть родители участников СВО. Мы готовы принимать и обеспечивать профессиональный уход за близкими военных, уход оказывают сиделки, а также социальные работники. Если родители в силу возраста или какого-либо заболевания сами не могут за собой ухаживать, то мы готовы помогать. К нам можно обратиться через отделения соцзащиты, - рассказала Арюна Мылзенова, основательница патронатной службы «Аэлита».



Большие торговые сети также выразили полное согласие с целями создания фонда «Защитники Отечества» и готовность осуществлять собственные программы поддержки военных.



- Наша сеть с самого начала спецоперации вступила в работу по поддержке наших земляков на СВО. Неоднократно доставляли помощь непосредственно в зону СВО, сам был на Донбассе с такой целью. Дополнительно мы выпустим отдельную карту, запустим свою программу «Защитники Отечества» и в её рамках разработаем наборы скидок,- поделился директор группы компаний «Смит» Геннадий Доржиев.



- Я считаю, что мы все, бизнес-компании, должны поддержать. Самая понятная поддержка – это дополнительные скидки, и не 0,5 процентов, а именно существенные скидки. Чтобы военнослужащие, возвращаясь, понимали и чувствовали, что их ждут. Поэтому поддерживаем просьбу главы, и запускаем работу по созданию скидочных карт для участников СВО, – подчеркнул Вадим Бредний, основатель группы компаний «Титан».

